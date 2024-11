Le chapitre 1132 de One Piece réunira enfin les Chapeaux de Paille

Après une pause de deux semaines, le chapitre 1132 de One Piece s’apprête à débarquer et sera l’occasion de réunir enfin les membres de l’équipage de Luffy.

One Piece a démarré l’arc Erbaf, mais la publication du manga s’est heurtée à plusieurs soucis, alors que l’auteur Eiichiro Oda doit composer entre la création des chapitres et la supervision de la saison 2 de la série live-action de Netflix. Malheureusement, des problèmes de santé du mangaka ont également impacté le rythme de sortie des aventures de Luffy, et les lecteurs ont dû prendre leur mal en patience.

Mais l’attente semble enfin terminée : les premiers spoilers du chapitre 1132 de One Piece sont tombés, et plusieurs bonnes nouvelles font déjà le tour des réseaux sociaux. On sait déjà qu’il n’y aura pas de pause avant l’arrivée du 1133, mais surtout que les personnages principaux du manga vont enfin avoir droit à leurs retrouvailles tant attendues.

Les Chapeaux de Paille enfin réunis à Erbaf dans le chapitre 1132 de One Piece

En effet, à en croire les premiers spoilers du chapitre 1132 de One Piece, les Chapeaux de Paille vont enfin se retrouver au même village au centre d’Erbaf.

MANGA Plus

Les pirates avaient été séparés au début du second arc de la saga finale, alors qu’ils venaient de célébrer leur départ d’Egghead : Road avait en réalité kidnappé le Thousand Sunny et un petit groupe à bord. Après s’être échappés, Luffy a ensuite laissé Zoro et Sanji veiller sur Nami, Usopp et Chopper, pour aller fureter dans une forêt enneigée – et faire la rencontre du prince Loki.

De leur côté, les autres membres de l’équipage se sont préparés à débarquer, Robin changeant de coupe de cheveux pour retrouver un vieil ami d’enfance, Sauro.

Tous devraient donc se retrouver dans le même village, mais encore faut-il déterminer dans quelles circonstances. Car si les premiers spoilers affirment que les pirates seront fascinés par la grandeur d’Erbaf, le chapitre 1132 doit tout de même révéler ce que Luffy a pu répondre à Loki lorsqu’il lui a demandé de le libérer, ou encore ce qui a bien pu arriver à Sauro, qui s’était effondré dans le chapitre 1131.

D’autres spoilers sortiront avant la publication du chapitre 1132 de One Piece : nous mettrons alors cet article à jour en fonction des informations disponibles.