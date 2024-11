Le chapitre 1132 de One Piece tease une alliance entre Luffy et Loki

Le chapitre 1132 de One Piece se prépare pour sa sortie et les spoilers suggèrent qu’un marché a été passé entre Luffy et le prince maudit des géants.

Le manga One Piece reprend après une pause de plusieurs semaines, et garde un rythme soutenu : l’arc Erbaf a officiellement commencé, alors que les pirates posent le pied sur la terre des géants malgré la séparation du groupe des Chapeaux de Paille, et de nouveaux secrets sont déjà dévoilés petit à petit.

Le précédent chapitre avait permis d’en apprendre davantage sur le prince Loki, puni pour avoir assassiné son propre père dans le but de dérober un fruit du démon exceptionnel. Le géant tentait alors de convaincre Luffy de le libérer, mais s’y prenait mal en insultant Shanks, récoltant au passage une attaque du Chapeau de Paille. Sauf que d’après les spoilers du chapitre 1132 de One Piece, le futur roi des pirates pourrait en fait avoir accepter de conclure un marché avec le vilain.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1132 de One Piece.

Luffy et Loki font-ils équipe dans le chapitre 1132 de One Piece ?

Luffy ment aux géants pour ne pas révéler sa discussion avec Loki dans le chapitre 1132, ce qui pourrait signifier que le pirate a accepté de libérer le prince en échange d’informations sur Shanks.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Loki lui avait en effet promis de lui dire de quelle manière il était lié à Shanks, à condition que le Chapeau de Paille le libère de ses chaînes, en allant chercher la clé dans le village voisin. Or, d’après les spoilers du chapitre 1132 de One Piece, Luffy sera intercepté par Gerd et Goldberg alors qu’il se dirigera vers le bourg en question. Pire : se souvenant de l’avertissement de Loki de ne pas parler de leur discussion dans un flashback, il cachera la vérité aux deux géants.

Ces derniers n’insisteront pas, craignant que le silence et la transpiration intense du petit humain est le signe d’un traumatisme vécu dans la forêt enneigée servant de prison aux habitants d’Erbaf.

Luffy est du genre à foncer tête baissée, surtout lorsqu’il est question de son modèle Shanks : il ne serait pas surprenant qu’il ait décidé de libérer Loki en se dirigeant vers le village mentionné par le géant, pour y trouver la clé de ses chaînes.

Pour découvrir la décision du futur roi des pirates, il faudra cependant attendre le chapitre 1133 de One Piece, qui sortira dès le 8 décembre 2024, la publication du manga n’ayant cette fois pas prévu de pause après le 1132.