Le chapitre 1131 de One Piece tease les retrouvailles touchantes de Robin et Sauro

Qui dit nouvel arc, dit nouveau style, et Robin a pris les choses à cœur en changeant de coupe de cheveux pour se préparer à retrouver un ancien ami dans le chapitre 1131 de One Piece, pour le plus grand bonheur des fans.

L’arc Erbaf a commencé sans perdre de temps après le final palpitant d’Egghead, entraînant les lecteurs toujours plus loin dans la saga finale de One Piece. Les Chapeaux de Paille se sont retrouvés séparés, certains restant avec Dorry et Broggy, d’autres finissant coincés dans le diorama du géant Road, pour finalement tomber sur l’inquiétant Loki.

Mais alors que Luffy engage les hostilités avec le prince géant ou que Zoro mène ses compagnons en lieu sûr, le reste de l’équipage encore sur le navire de Dorry et Broggy peut se préparer convenablement à rencontrer la population de Warland. D’après les premiers spoilers, Nico Robin a notamment décidé de s’apprêter pour ses retrouvailles avec un vieil ami, et les fans sont déjà unanimes sur le changement de style.

Robin retrouve son ancien style dans le chapitre 1131 de One Piece, les fans adorent

Avec l’aide de Brook, Nico Robin va retrouver sa coupe de cheveux d’avant l’ellipse de deux ans dans le chapitre 1131 de One Piece pour retrouver le géant Sauro.

La pirate avait laissé ses cheveux pousser durant l’ellipse, et les retrouvailles dans la saga des Hommes Poissons l’avaient montrée complètement changée. Mais l’arc Erbaf sera important pour la jeune femme, qui va bientôt retrouver un vieil ami, Haguar D. Sauro (ou Saul) : il y a de grandes chances que l’idée de revoir le géant rencontré alors qu’elle était petite ait empli la pirate de nostalgie.

Disparu durant la destruction de l’île d’Ohara, accusée de recherches illégales, Sauro était considéré comme mort par sa jeune amie. Mais l’arc Egghead a permis de révéler qu’il n’en était rien, et que le géant est toujours en vie à Erbaf. Visiblement, la jeune femme compte bien le retrouver, et surtout se faire reconnaître : car la coupe de cheveux en question correspond également à celle qu’elle avait petite, lors de leur première rencontre.

Face à l’annonce, les fans ont aussitôt fait part de leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, la protagoniste comptant parmi les préférés des lecteurs et spectateurs de One Piece. Mais le sujet qui revient le plus n’est pas spécialement le géant Sauro : c’est avant tout la nouvelle coupe de cheveux de Robin ! “Ma meuf Robin a décidé de s’apprêter avant de voir Saul,” s’amuse ainsi un internaute sur X, repris par un autre : “Les fans de Robin méritent bien ça après sa longue sieste à Egghead.” “La coupe de Robin d’avant l’ellipse merci Oda, c’est le meilleur des deux mondes,” poursuit un troisième fan.

Néanmoins, la réunion des deux personnages risque d’être compromise, car la fin du chapitre 1131 semble indiquer que quelque chose est arrivé à Sauro : d’après les premiers spoilers, un géant criera que l’ami de Robin s’est effondré au sol.

Le chapitre 1131 de One Piece ne se contentera pas de présenter la nouvelle coupe de cheveux de Robin : il sera également l’occasion d’en découvrir davantage sur Loki, entre son mystérieux lien avec Shanks et le montant de sa prime.