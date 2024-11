Le chapitre 1131 de One Piece révélera le montant affolant de la prime de Loki

Après une pause de deux semaines, le manga One Piece revient avec le chapitre 1131 : les spoilers révèlent même déjà le montant de la prime du prince Loki, qui est loin d’être ridicule.

L’arc Erbaf a officiellement commencé, malgré la séparation forcée des Chapeaux de Paille. Si Robin, Brook, Franky et Jinbe sont restés avec Dorry et Broggy, les autres membres de l’équipage ont été enlevés par Road, qui s’est fait passer pour le Dieu Soleil avant de dévoiler sa véritable identité. Les pirates ont finalement pu fuir, mais ont à nouveau été scindés en deux groupes.

Tandis que Zoro est chargé d’emmener les autres à l’abri, Luffy a en effet décidé d’aller jeter un coup d’œil dans une étrange forêt remplie de loups gigantesques. Il est alors tombé sur le prince Loki, enchaîné à un arbre, et se présentant lui aussi comme le “Dieu du Soleil”. Le chapitre 1131 de One Piece devra alors répondre à de nombreuses questions le concernant, et les premiers spoilers révèlent que le manga commencera par la prime du géant.

À combien de berries s’élève la prime de Loki dans le chapitre 1131 de One Piece ?

La prime de Loki s’élève à 2,6 milliards de berries d’après les premiers spoilers du chapitre 1131 de One Piece.

La prime n’est pas très éloignée de celle de Luffy, qui plafonne à ce stade à 3 milliards de berries : autant dire que le prince d’Erbaf, présenté comme un criminel dans le manga, s’annonce déjà comme un gros morceau de ce nouvel arc de la saga finale. Accusé d’avoir assassiné son propre père pour mettre la main sur un fruit du démon encore mystérieux, il effraie suffisamment l’intégralité des guerriers d’Erbaf pour les contraindre à rester dans les environs et le surveiller.

Lorsqu’il rencontre Luffy, il annonce être destiné à détruire le monde. Et d’après les spoilers du chapitre 1131, Loki a encore de nombreuses raisons d’irriter le capitaine au Chapeau de Paille. En critiquant ouvertement Shanks le Roux et en le traitant de poule mouillée, le géant s’assure ainsi de faire sortir de ses gonds Luffy, qui n’hésite pas à utiliser son Gear 4 pour répondre à la provocation.

Le chapitre 1131 de One Piece sortira le 10 novembre 2024. D’ici-là, d’autres spoilers seront dévoilés, et nous mettrons alors cet article à jour en conséquence.