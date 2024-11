Le chapitre 1131 de One Piece montrera un premier combat entre Loki et Luffy

Le manga revient après une pause de deux semaines et fêtera ça avec un premier affrontement entre Luffy et le prince Loki.

L’arc Erbaf est digne de la hype qu’il a générée jusqu’ici : alors qu’il reprend l’intrigue de la saga finale de One Piece directement après l’exceptionnel Egghead, ce nouveau récit n’a pas attendu pour entraîner les personnages dans des péripéties aussi mouvementées que démesurées. L’équipage des Chapeaux de Paille a été séparé après qu’un géant ait enlevé Luffy et quelques coéquipiers, et le manga One Piece s’intéresse désormais à Loki, resté longtemps dans l’ombre.

L’article continue après la publicité

Présenté comme un assassin doublé d’un mangeur de fruit du démon légendaire, la simple évocation du prince d’Erbaf suffit à provoquer des sueurs froides aux autres géants. Et pour le garder prisonnier, on sort les gros moyens : presque tous les guerriers de Warland doivent rester au pays ! Mais si la population d’Erbaf craint son prince, il en est un qui se fiche pas mal de la puissance de ses adversaires. Luffy va en effet attaquer Loki dans le chapitre 1131 de One Piece, à en croire les premiers spoilers.

L’article continue après la publicité

Loki provoque Luffy dans le chapitre 1131 de One Piece

Loki va commettre l’erreur d’insulter Shanks le Roux face à Luffy, et le Chapeau de Paille va utiliser son Gear 4 contre le géant.

L’article continue après la publicité

Eiichiro Oda/Shueisha

Le prince d’Erbaf va en effet traiter Shanks de “trouillard” (“chicken” dans la traduction anglaise, susceptible de changer avec la publication officielle du chapitre). L’insulte ne plaira pas à Luffy, qui s’énervera et ira jusqu’à utiliser son Gear 4 contre le prisonnier.

Mais le but du géant n’étant pas de se faire un ennemi – du moins dans l’immédiat – il cherchera avant tout à convaincre Luffy de le libérer. Il attisera ainsi sa curiosité sur la connexion qui relie le prince géant à Shanks le Roux, et évoquera la possibilité de lui en dire davantage si le Chapeau de Paille l’aide à se défaire de ses chaînes en granit marin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On sait que Shanks a fait escale à Erbaf alors que Luffy était occupé du côté d’Egghead : ami avec les géants, le pirate aurait très bien pu les aider à emprisonner le prince Loki, créant ainsi une sorte de rivalité entre les deux personnages.

Nul doute toutefois que sans ses chaînes, Loki s’avérerait un adversaire de taille pour Luffy, puisque le prince a pu manger un fruit du démon suffisamment puissant pour inquiéter les autres géants – bien que ses réelles propriétés n’aient pas encore été révélées. À ces capacités mystérieuses s’ajoute la prime affolante que le Gouvernement Mondial a mis sur la tête du criminel, et qui fait de lui presque l’égal de Luffy.

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1131 de One Piece sortira le 10 novembre 2024. D’ici-là, d’autres spoilers seront dévoilés, et permettront de détailler davantage la rencontre entre Loki et Luffy : nous mettrons alors cet article à jour.