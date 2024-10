One Piece Chapitre 1131 : date de sortie et spoilers potentiels

Loki s’est enfin dévoilé : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1131 de One Piece.

L’arc Erbaf a commencé en entraînant une partie de l’équipage des Chapeaux de Paille dans une prison en briques de jouet de construction, pour finalement dévoiler les machinations puériles de Road, un géant se faisant passer pour le Dieu Soleil. Mais vouloir retenir Luffy et ses compagnons est tout simplement impossible : les pirates ont filé, découvrant enfin Warland, le pays des guerriers.

L’article continue après la publicité

Si le reste de l’équipage a fait lui aussi son retour avec Dorry et Broggy, le moment le plus puissant du précédent chapitre aura sans aucun doute été l’apparition du prince Loki, abandonnant son habituelle silhouette souriante. Mais il va falloir se montrer patient avant d’en apprendre davantage sur la famille royale d’Erbaf, car le manga va faire une nouvelle pause : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1131 de One Piece.

L’article continue après la publicité

Quand sortira le chapitre 1131 de One Piece

Le chapitre 1131 de One Piece sortira le 10 novembre 2024 à 16h sur MangaPlus. Il sera ensuite disponible gratuitement pendant au moins quatre semaines.

L’article continue après la publicité

Le manga fait une pause de deux semaines, Eiichiro Oda voulant se reposer et trouver de nouvelles idées pour la suite de l’histoire de Luffy, qui est entré pour de bon dans l’arc Erbaf.

Spoilers potentiels du chapitre 1131 de One Piece

Le chapitre 1131 de One Piece devrait en révéler davantage sur la famille royale d’Erbaf et Warland, la terre des guerriers.

Eiichiro Oda/Shueisha

Luffy se retrouve seul face au prince accusé du meurtre de son père, et le prochain chapitre pourrait ainsi montrer la suite de leur dialogue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De leur côté, Zoro, Sanji, Usopp, Nami et Chopper doivent encore traverser le pont séparant le château de Road avec le reste du pays : il se peut qu’ils rencontrent d’autres géants en l’absence de leur capitaine, mais aussi qu’ils continuent leur route et découvrent de nouveaux paysages de la nouvelle île.

Il faudra aussi montrer comment le reste de l’équipage atteindra Erbaf, à bord du navire de Dorry et Broggy. Enfin, on attend toujours que le manga évoque une nouvelle prime pour les Chapeaux de Paille : Luffy et les siens ayant été accusés d’avoir tué Vegapunk et détruit Egghead, il y a des chances qu’ils voient leur prix augmenté par le gouvernement.

L’article continue après la publicité

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles sur le 1131.