Le chapitre 1130 de One Piece révélera enfin où se trouve vraiment Luffy

Luffy a échappé à Road, et les spoilers du chapitre 1130 de One Piece révèlent où se trouve réellement le futur roi des pirates.

Le nouvel arc de la saga finale a démarré en trombe après le final spectaculaire d’Egghead : entre la mort d’un doyen et la résurrection de Vegapunk, sans oublier la destruction de l’île de la science, les événements se sont enchaînés sans offrir de répit aux Chapeaux de Paille. Et alors que les personnages fêtaient leur départ en compagnie des géants, une partie de l’équipage a disparu, relançant immédiatement l’action dans le manga d’Eiichiro Oda.

L’article continue après la publicité

On retrouvait alors Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji et Chopper dans un décor très mystérieux, recréé à partir de briques de jeu de construction. Coincés dans ce diorama servant à enfermer les humains que le géant Road considère comme ses poupées vivantes, les pirates n’ont pas eu d’autre choix que de fuir. Et les spoilers du chapitre 1130 de One Piece révèlent enfin ce qui se trouve derrière les miroirs qui les retiennent prisonniers.

L’article continue après la publicité

Où se trouve Luffy dans le chapitre 1130 de One Piece ?

D’après les premiers spoilers du chapitre 1130, Luffy et ses compagnons se trouvent bien à Erbaf : en s’échappant de la chambre de Road, les pirates vont découvrir un immense panorama de la terre des guerriers géants.

L’article continue après la publicité

eiichiro oda/shueisha, toei

La présence d’un géant suggérait déjà fortement l’implication d’Erbaf, d’autant plus que l’arc était considéré depuis longtemps comme le deuxième de la saga finale du manga One Piece. Mais Road avait semé le doute en affirmant que les pirates ne trouveraient rien dehors s’ils lui échappaient : celui qui se faisait passer pour le “Dieu Soleil” a manifestement encore menti.

Le chapitre 1130 dévoilera des paysages gigantesques ainsi qu’un immense arbre, Yggdrasil. Ce nouveau volet sera aussi l’occasion d’en découvrir davantage sur le prince Loki, mais surtout de revoir le reste de l’équipage, à savoir Robin, Brook, Franky et Jinbe.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 1118 de One Piece risque de frustrer les fans de Zoro

L’article continue après la publicité

Pour la suite, il faudra toutefois attendre un peu : car après le chapitre 1130, la publication de One Piece va à nouveau faire une pause inhabituelle. Et malheureusement, la patience sera également de rigueur du côté de l’anime, l’épisode 1123 n’étant pas prévu avant avril 2025.