One Piece Chapitre 1130 : date de sortie et spoilers potentiels

Les Chapeaux de Paille ont fui le Dieu Soleil : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1130 de One Piece.

Le manga est entré dans le deuxième arc de sa saga finale et a décidé pour l’occasion de se concentrer sur une seule partie de l’équipage des Chapeaux de Paille. Après une soirée un peu trop arrosée pour célébrer la fin des ennuis à Egghead, Luffy et quelques compagnons ont en effet disparu en mer, au grand désespoir du reste du groupe resté avec Dorry et Brogy.

Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji et Chopper se sont retrouvés dans un royaume intégralement construit en briques de Lego, pour finalement découvrir qu’ils ont été enlevés par un géant se faisant appeler “Dieu Soleil”. Le géant est en fait Road, l’ancien navigateur de Hajrudin, et s’avère bien remonté contre les Chapeaux de Paille pour lesquels il ne veut pas jurer allégeance. Mais les pirates ont réussi à filer sous son nez pour détruire les murs du diorama qui les retenaient prisonniers : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur la suite de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1130 de One Piece ?

Le chapitre 1130 de One Piece sortira le 20 octobre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1130 de One Piece

Le chapitre 1130 de One Piece devrait présenter le pays dans lequel Luffy et les Chapeaux de Paille se trouvent réellement, une fois sortis de la cage du “Dieu Soleil”.

Eiichiro Oda/Shueisha

En effet, le chapitre 1129 de One Piece a dévoilé comment les pirates ont réussi à échapper à Road pour finalement détruire le mur les séparant de l’extérieur, mais seul le visage de Luffy était montré : on ne sait donc pas ce que le héros a pu regarder avec autant d’enthousiasme, mais il est évident que l’endroit sera intéressant.

On peut aussi espérer voir ce qui se passe du côté du reste de l’équipage des Chapeaux de Paille, toujours avec les géants venus les escorter pour Erbaf.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle du manga : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations sur le chapitre 1130 de One Piece seront disponibles.