Le chapitre 1130 de One Piece révélera l’apparence sérieuse de Loki

Le nouvel arc de One Piece se dévoile toujours plus à mesure que les Chapeaux de Paille progressent dans la saga finale : c’est cette fois une figure emblématique qui fait tomber le masque.

L’arc a commencé en trombe après celui d’Egghead : des festivités trop arrosées avec les géants se sont soldées par la séparation de l’équipage des Chapeaux de Paille, et l’enfermement de Luffy et ses compagnons dans une prison d’illusion. Se retrouvant dans un royaume bâti en briques de construction pour enfants, le capitaine et quelques-uns de ses pirates ont ainsi dû faire face à Road, un géant se faisant passer pour le “Dieu Soleil”.

Mais nos héros ne se laissent pas faire et trouvent un moyen de s’échapper : après le chapitre 1129, le chapitre 1130 devra ainsi enchaîner les explications quant au lieu où ils se trouvent, mais aussi la situation des autres Chapeaux de Paille. Mais surtout, les spoilers du prochain volet promettent de révéler le vrai design d’un personnage jusqu’ici resté dans l’ombre : le prince Loki.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1130 de One Piece.

L’apparence de Loki est plus sérieuse que prévu dans le chapitre 1130 de One Piece

D’après les spoilers du chapitre 1130 de One Piece, l’apparence de Loki est bien plus sérieuse que celle vue jusqu’ici avec sa silhouette souriante.

Eiichiro Oda/Shueisha

Un compte populaire de One Piece sur X explique en effet à propos du personnage découvert dans le prochain chapitre : “On voit Loki dans son intégralité, pas comme une silhouette. En fait, il rappelle un peu Kaido pour son niveau épique, comme quand il est apparu devant Kid et Hawkins. Loki a un design plus sérieux, similaire à Doflamingo et Kaido, et ce n’est pas cette silhouette qu’on a vue plus tôt en train d’attendre les Chapeaux de Paille.”

En effet, une silhouette buvant un verre invitait les pirates à venir à Erbaf dans le chapitre 1124 : le mystère reste donc entier à propos de cet inconnu. Mais concernant Loki, on peut déjà s’attendre à poser enfin un visage sur le personnage, qui promet d’avoir son importance dans la suite de l’arc Erbaf. Surtout que d’après les spoilers, le prince est accusé d’avoir tué son propre père dans le chapitre 1130, dans le but de mettre la main sur un fruit du démon. Enfin, le titre du chapitre fait référence à “un prince maudit” : il y a donc de grandes chances qu’on en apprenne encore davantage sur Loki.

Le chapitre ne se contentera pas de révéler Loki : il sera aussi l’occasion de retrouver les Chapeaux de Paille restés jusqu’ici sur le navire de Dorry et Brogy – qui vont d’ailleurs obtenir une nouvelle prime après leur implication dans l’affaire Egghead.

Mais pour la suite de One Piece, il faudra faire preuve de patience : le manga va à nouveau faire une pause inhabituelle, alors que l’anime a déjà annoncé une interruption de six mois en plein arc Egghead.