Le chapitre 1130 de One Piece fera revenir les Chapeaux de Paille manquants

L’équipage des Chapeaux de Paille a été séparé en deux au début de l’arc Erbaf, mais on aura enfin un aperçu de ce qui est arrivé aux pirates restés avec Dorry et Brogy.

L’arc Egghead s’est terminé par la destruction d’une île entière et la mort de Vegapunk, mais les Chapeaux de Paille ont malgré tout pu échapper à la Marine et aux Doyens. Forts de leur victoire, les pirates ont donc célébré le fait d’être toujours sains et saufs, mais ont été assommés par l’alcool des géants : une partie du groupe a alors disparu en pleine mer.

Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper se sont retrouvés dans un étrange château et ont fait face à un géant se faisant passer pour un “Dieu Soleil”, mais le sort du reste de l’équipage est resté jusqu’ici plutôt nébuleux. Sauf que d’après les spoilers du chapitre 1130 de One Piece, on sait enfin ce qui est arrivé aux autres pirates.

Où sont Franky, Robin, Brook et Jinbe dans le chapitre 1130 de One Piece ?

D’après les spoilers du chapitre 1130 de One Piece, les autres membres des Chapeaux de Paille sont toujours avec les géants Dorry et Brogy et font voile vers Erbaf.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Le manga n’avait jusqu’ici pas donné de nouvelles des pirates restés en mer après la disparition de Luffy et ses compagnons : on savait uniquement que le navire de Dorry et Brogy était encore loin d’avoir atteint les côtes d’Erbaf, les Chapeaux de Paille étant trop inquiets à l’idée d’avoir perdu le Thousand Sunny.

Les lecteurs vont désormais pouvoir retrouver les quatre pirates absents jusqu’ici des derniers chapitres. Ce sera également l’occasion de découvrir grâce au journal que Luffy est accusé du meurtre de Vegapunk et de la destruction de l’île Egghead. Les autorités reprocheront également à Dorry et Brogy de l’avoir aidé, ce qui leur vaudra une nouvelle prime : les deux pirates géants vaudront dorénavant chacun 1.8 millard de berrys.

Du côté de Luffy et compagnie, on découvrira enfin Erbaf, alors que les pirates s’échapperont de la chambre de Road. Mais leurs aventures iront plus loin, puisque le Chapeau de Paille devrait enfin rencontrer le prince Loki.

Pour la suite, il faudra attendre un petit moment après la sortie du chapitre 1130 : la publication de One Piece fera une pause inhabituelle, alors que l’arc Egghead de l’anime se retrouve également interrompu pour six mois.