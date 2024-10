Le chapitre 1129 de One Piece confirme une nouvelle utilisation du Gear 4 de Luffy

Un doute sur les véritables capacités de Luffy en Gear Fourth vient d’être balayé par les spoilers du chapitre 1129 de One Piece.

Luffy a bien évolué depuis les premiers chapitres de One Piece : alors que le manga a commencé sa publication en 1997, le héros n’a eu de cesse d’avancer sur la voie du roi des pirates, traversant les différentes mers et rencontrant alliés et ennemis toujours plus redoutables. Au fil des plus de mille chapitres, le Chapeau de Paille a progressé, faisant évoluer ses propres capacités pour pouvoir maintenir le rythme.

C’est dans le chapitre 784 que Luffy a révélé pour la première fois une de ses techniques phares, le Gear Fourth (ou Gear 4). En mélangeant son haki de l’armement à l’élasticité de son corps gonflé à l’extrême, le héros se retrouve ainsi tendu au point de ne plus pouvoir tenir sur le sol à cause de ses nombreux rebonds. Surtout, il obtient au passage puissance, résistance et rapidité. Et si jusqu’ici tout le corps de Luffy se transformait dans les utilisations du Gear 4, les spoilers du chapitre 1129 de One Piece ont révélé que ce n’est désormais plus nécessaire.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1129 de One Piece.

Luffy n’a plus besoin d’utiliser tout son corps pour son Gear 4 dans le chapitre 1129 de One Piece

Dans le chapitre 1129 de One Piece, Luffy n’utilise le Gear Fourth que sur son bras gauche au lieu de gonfler tout son corps.

Eiichiro Oda/Shueisha, Toei animation

Il peut ainsi utiliser le Kong Gun sur le mur de la pièce dans laquelle son équipage et lui sont enfermés depuis le début de l’arc Erbaf, et s’en échapper au nez et à la barbe du “Dieu Soleil” qui les y retenait.

Si le chapitre est palpitant et révèle de nombreuses surprises, comme l’identité du soi-disant “Dieu Soleil”, c’est surtout cette utilisation inhabituelle du Gear 4 qui a sauté aux yeux des fans sur les réseaux sociaux, comme le fait remarquer cet internaute sur X : “Du pur cinéma ! Luffy peut utiliser le Gear 4th sur les parties de son corps, c’est confirmé maintenant !” Un autre fait lui aussi part de son enthousiasme : “Chapitre incroyable 9/10, c’est confirmé, Luffy peut utiliser le Gear 4 sans se transformer complètement !!!“

Grâce à ce coup de poing en Gear Fourth, les Chapeaux de Paille vont enfin échapper au Dieu Soleil et découvrir dans quel pays ils se trouvent réellement. Mais il faudra attendre le chapitre 1130 pour en découvrir davantage. Heureusement, l’attente ne sera pas trop longue : il n’y aura pas de pause cette semaine dans la publication de One Piece.