One Piece Chapitre 1129 : date de sortie et spoilers potentiels

Luffy fuit un géant inconnu : date et heure de sortie, spoilers potentiels, tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1129 de One Piece.

L’arc Erbaf a commencé de manière étrange : alors que les Chapeaux de Paille célébraient avec les géants le fait d’avoir pu quitter l’île d’Egghead sans trop de casse, une partie de l’équipage du futur roi des pirates a tout simplement disparu en mer. Et alors que les pirates restant sur le navire d’Erbaf commencent à paniquer, leur capitaine et ses camarades doivent affronter une situation très particulière. Car les pirates se sont réveillés dans un royaume mystérieux, construit en briques Lego, et géré par des “dieux”.

L’article continue après la publicité

Mais nos héros ont bien vite découvert le pot-aux-roses : en guise de divinités, les créatures qui dirigent le royaume inconnu sont surtout un géant qui considère les humains comme ses animaux de compagnie à placer dans un vivarium, et qui les fait garder par de vrais animaux aux dimensions gigantesques. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur ce qui attend les Chapeaux de Paille dans le chapitre 1129 de One Piece.

L’article continue après la publicité

Quand sortira le chapitre 1129 de One Piece ?

Le chapitre 1129 de One Piece sortira le 13 octobre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant au moins quatre semaines.

L’article continue après la publicité

Spoilers potentiels du chapitre 1129 de One Piece

Le chapitre 1129 de One Piece devrait dévoiler si Nami arrivera à guider ses compagnons hors du diorama du “Dieu Soleil” : on devrait alors découvrir où se trouvent vraiment les pirates.

eiichiro oda/shueisha

On sait en effet que Luffy et ses camarades sont enfermés dans un faux royaume, qui se trouve dans une pièce appartenant à un géant. Il est donc possible qu’une fois hors de la pièce, les héros se retrouvent dans une région d’Erbaf.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1129 pourrait aussi s’intéresser à nouveau au reste de l’équipage, resté avec le groupe de Dorry et Brogy en mer : vont-ils accepter la situation et se rendre de leur côté à Erbaf ? Leur faire aborder la terre des guerriers par leur propre moyen servirait ainsi d’avoir un second point de vue sur l’île, qui servira de lieu principal pour le deuxième arc de la saga finale du manga d’Eiichiro Oda.

Les spoilers sortent en général quelques jours avant la publication officielle de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles sur le chapitre 1129.