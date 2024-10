Le chapitre 1129 de One Piece révèle l’identité du “Dieu Soleil”

Les Chapeaux de Paille font face à un géant mystérieux, et les spoilers du chapitre 1129 révèlent sa véritable identité dans One Piece.

L’arc Erbaf a démarré sur des chapeaux de roue, en commençant par la séparation de l’équipage des Chapeaux de Paille : alors qu’une partie reste sur le navire des géants Dorry et Brogy, le reste a tout simplement disparu en mer à bord du Thousand Sunny. On a alors retrouvé Nami, Usopp, Luffy, Zoro et Sanji dans un étrange château construit en briques de jeu Lego.

Finalement, les pirates ont croisé le chemin de Chopper, tout en réalisant que l’étrange royaume dans lequel ils se trouvent s’avèrent être un diorama servant à enfermer des humains pour les considérer comme des animaux de compagnie pour géant. Ce dernier apparaît dans le chapitre 1128 sous le nom de “Dieu Soleil” et porte un crâne de cerf. Et sa véritable identité va enfin être révélée, à en croire les spoilers du chapitre 1129 de One Piece.

Qui est le “Dieu Soleil” dans l’arc Erbaf de One Piece ?

Le “Dieu Soleil” est en fait un géant du nom de Road : il est un pirate membre de l’équipage de Hajrudin, un géant que Luffy a déjà rencontré.

eiichiro oda/shueisha

C’est durant l’arc Dressrosa que la route du héros a croisé celle de Hajrudin, dans le Colisée Corrida : alors que le prix en jeu était le fruit du démon Mera Mera no Mi d’Ace, le géant a été battu à plates coutures par Luffy, déguisé en Luci.

Hajrudin a par la suite quitté l’organisation des Pirates d’Expédition dirigée par Baggy, pour rejoindre la Grande Flotte des Chapeaux de Paille, après avoir juré allégeance à Luffy à la fin de l’arc Dressrosa. C’est sur ce point que Road, alias le Dieu Soleil, s’est opposé à son capitaine.

Les premiers spoilers ne révèlent pas en revanche si Hajrudin est toujours en contact avec Road, ni si ce dernier est installé à Erbaf ou dans un autre lieu. On sait en revanche que son corbeau est responsable de l’enlèvement des pirates, après les avoir récupérés dans un brouillard mystérieux aux effets soporifiques.

D’autres informations sortiront avant la publication officielle du chapitre 1129 de One Piece et devraient alors en dévoiler davantage sur celui qui se fait passer pour un “Dieu Soleil” d’Erbaf.