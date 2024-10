Le chapitre 1128 de One Piece fera revenir Chopper après sa disparition

Le petit renne avait disparu des radars après l’arc Egghead, mais les spoilers du chapitre 1128 donnent des nouvelles du membre des Chapeaux de Paille.

L’arc Egghead s’est terminé, mais One Piece n’a pas attendu longtemps avant de s’attaquer à son second récit de la saga finale, Erbaf : le manga d’Eiichiro Oda a rapidement relancé l’action en faisant disparaître une partie de l’équipage des Chapeaux de Paille en mer, après une soirée un peu trop arrosée avec l’absinthe des géants. Les héros se sont alors réveillés dans un château aux dimensions gigantesques, et entièrement conçu avec des briques rappelant des jeux de construction.

Après avoir survécu aux attaques d’animaux géants – dont un lapin considéré comme un dieu qui aura rassasié Luffy, Sanji et Zoro – les pirates ont décidé de partir à la découverte du pays dans lequel ils ont atterri. Sauf qu’il manquait un membre important dans l’équipe : Chopper était absent du précédent volet, mais devrait refaire son apparition dans le chapitre 1128 de One Piece.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1128 de One Piece.

Chopper de retour dans One Piece dans le chapitre 1128

Luffy et ses camarades retrouvent Chopper après avoir brisé un mur du décor les retenant prisonnier.

eiichiro oda/shueisha

Les pirates vont en effet d’abord débarquer dans le village des géants aperçu dans le chapitre 1127, pour finalement découvrir qu’il ne s’agit que d’une reconstitution. Les habitants sont loin d’être aussi imposants que les guerriers d’Erbaf : il s’agit en réalité de simples humains.

Comprenant qu’ils se trouvent dans un faux décor, les Chapeaux de Paille décident alors de s’évader en brisant les murs qui les retiennent prisonniers de la maquette d’Erbaf. C’est en abattant une cloison qu’ils tombent sur Chopper, qui se trouve alors déjà à l’extérieur.

À ce stade, les spoilers ne précisent pas comment le petit renne s’est retrouvé hors de la boîte reconstituant les paysages d’Erbaf : il est possible qu’il n’y ait jamais été enfermé, mais il se peut également qu’il ait trouvé un autre moyen de s’échapper. Une seule chose reste certaine, c’est que les Chapeaux de Paille sont à nouveau réunis. Ils pourront ainsi joindre leurs forces pour échapper à leur geôlier.

D’autres spoilers sortiront avant la publication officielle du chapitre 1128 de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.