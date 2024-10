Le chapitre 1128 de One Piece révèle la prison des Chapeaux de Paille

La situation devient de plus en plus étrange pour les pirates, qui pensaient se retrouver à Erbaf : les spoilers du chapitre 1128 de One Piece révèlent la prison qui les retient.

À peine l’arc Egghead terminé, la saga finale de One Piece continue sa course en plongeant ses personnages dans de nouvelles aventures. Après une soirée un peu trop arrosée, une partie des Chapeaux de Paille qui se trouvait à bord du Thousand Sunny a en effet disparu en pleine mer, pour se réveiller dans un décor très spécial et surtout dangereux.

Un château conçu en briques de jeu de construction, des vêtements rappelant la mode viking, un arbre gigantesque apparaissant au loin et appelé Yggdrasil par des locaux : il n’en fallait pas plus pour considérer l’endroit comme étant Erbaf, la nouvelle destination de Luffy après Egghead. Mais il se pourrait que les pirates se trouvent en réalité dans un tout autre endroit, à en croire les premiers spoilers du chapitre 1128 de One Piece.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1128 de One Piece.

Les spoilers du chapitre 1128 de One Piece révèlent la prison gigantesque de Luffy et ses camarades

Les Chapeaux de Paille ne sont en réalité pas dans un village d’Erbaf, mais coincés dans une reconstitution, à l’intérieur d’une boîte se trouvant dans une pièce aux dimensions gigantesques.

Les pirates ont vraisemblablement été capturés par un géant, qui apparaît avec une tête de cerf en guise de casque : c’est en tentant de fracasser des murs pour s’échapper que Luffy et compagnie tombent sur leur geôlier et son chat, avant de se lancer dans une course-poursuite enflammée.

Quant aux “géants” qui apparaissaient dans le village du chapitre 1127, ils s’avèrent finalement être de simples humains, eux aussi prisonniers de ce monde illusoire. En revanche, on ne sait pas encore de quelle manière ces habitants se sont retrouvés coincés ici.

Le fait de mettre des humains dans une caisse peut être vu comme une référence aux Voyages de Gulliver de Jonathan Swift : dans la deuxième partie du roman, intitulée “Voyage à Brobdingnag“, le héros se retrouve enfermé dans une boîte par une famille royale géante, qui considère alors Gulliver comme son nouvel animal de compagnie. Eiichiro Oda pourrait avoir choisi de reprendre le récit pour l’adapter à One Piece : dans ce cas, le geôlier à la tête de cerf ne serait qu’un garde, et il se pourrait que le prince d’Erbaf Loki soit également impliqué dans l’affaire.

Les Chapeaux de Paille ne se contenteront pas de tomber sur un géant portant un crâne de cerf : ils retrouveront également Chopper, qui n’était pas réapparu depuis sa disparition en mer.

D’autres spoilers du chapitre 1128 de One Piece sortiront avant la publication officielle : nous mettrons cet article à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.