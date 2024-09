One Piece Chapitre 1128 : date de sortie et spoilers potentiels

L’arc Erbaf a commencé pour de bon : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1128 de One Piece.

Après un arc Egghead puissant du début à la fin, le manga One Piece continue sa route à travers la saga finale et aborde celui d’Erbaf. Alors que l’équipage des géants s’inquiète d’avoir perdu les Chapeaux de Paille en mer, ce qui retarde leur arrivée chez eux, Luffy et les siens sont en réalité déjà arrivés dans le pays des guerriers.

Nami s’est réveillée dans un château bâti en briques de jeu de construction, et a retrouvé Usopp, puis le reste de son groupe. On a alors découvert que Luffy, Zoro et Sanji n’ont pas attendu pour chercher la bagarre avec les créatures géantes qui hantent les couloirs de la demeure, et ont même décidé d’en faire un déjeuner, rôtissant un lapin géant décrit plus tôt comme un dieu par des autochtones. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1128 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1128 de One Piece ?

Le chapitre 1128 de One Piece sortira le 6 octobre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site pendant quatre semaines au moins.

Le chapitre sortira en effet après une nouvelle pause dans la publication du manga, correspondant au repos habituel de l’auteur Eiichiro Oda.

Spoilers potentiels du chapitre 1128 de One Piece

Le chapitre 1128 de One Piece devrait en dévoiler davantage sur Erbaf, mais aussi révéler ce qui est arrivé à Chopper.

eiichiro oda/shueisha

En effet, le pirate à fourrure n’était pas dans le précédent chapitre, alors qu’il comptait parmi les disparus en mer : il se peut qu’il ait été emmené ailleurs, ou qu’il ait réussi à sortir par ses propres moyens du château. Tony Tony Chopper peut aussi être resté sur le Thousand Sunny.

Du côté de Luffy et son groupe, il y a de grandes chances qu’un premier contact ait lieu avec les habitants d’Erbaf. On pourrait ainsi découvrir si les pirates sont venus seuls dans le château sous l’effet de l’absinthe des géants, ou s’ils ont réellement été enlevés.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.