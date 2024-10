Le chapitre 1128 de One Piece fait une référence excitante à Harry Potter

Les pirates abandonnent les bateaux au profit des balais et font escale à Poudlard avant de retourner à Erbaf dans le chapitre 1128 de One Piece.

L’arc Egghead s’est terminé en beauté dans le manga One Piece, mais l’équipage n’a pas fini de faire face à des situations complexes alors qu’un incident a séparé ses membres en deux groupes : après une soirée bien arrosée avec les géants, certains Chapeaux de Paille qui se trouvaient à bord du Thousand Sunny ont en effet disparu. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper se retrouvent alors loin des leurs dès le chapitre 1127.

Vêtus d’habits à la mode viking et se réveillant dans un étrange château composé de briques de jeu de construction, les pirates deviennent la proie d’animaux géants. Pas pour longtemps, cependant, puisque les plus belliqueux des Chapeaux de Paille finissent par inverser la tendance en allant jusqu’à dévorer une des bêtes, pourtant considérée comme un dieu par des autochtones. Et alors que les héros se préparent à aller explorer, le chapitre 1128 de One Piece va commencer de manière étonnante, en offrant une référence à une saga complètement différente de celle des pirates d’Eiichiro Oda.

La rencontre entre Harry Potter et One Piece dans le chapitre 1128

D’après les spoilers, les Chapeaux de Paille seront habillés comme les sorciers de Poudlard d’Harry Potter et voleront sur des balais dans l’image d’introduction du chapitre 1128 de One Piece.

eiichiro oda/shueisha

La couverture du chapitre présente en effet tous les pirates de l’équipage de Luffy en tenue d’élèves de la célèbre école découverte dans les livres et films de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Les héros voleront sur des balais et sur un énorme dragon.

L’image rompt avec la tradition qui s’était instaurée depuis quelques temps, puisque la couverture des chapitres 1109 à 1127 avait jusqu’ici présenté “Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon.” Le 15e épisode, disponible dans le chapitre 1127 de One Piece, raconte ainsi que “Le seigneur de la région de Kuri, Caborage, est bien embêté par cette affaire d’enlèvements” : depuis quelques temps, Yamato enquêtait sur des disparitions.

Le chapitre 1128 de One Piece ne révélera donc pas ce qui se cache derrière les kidnappings, Eiichiro Oda ayant décidé de créer son propre spin-off dans l’univers des sorciers anglais.

L’arc Erbaf vient seulement de commencer dans le manga One Piece, mais doit déjà répondre à des questions importantes pour la suite de la saga finale : le prochain chapitre devrait en tout cas en révéler un peu plus sur l’endroit où se trouvent les pirates.