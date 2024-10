Le chapitre 1128 de One Piece va opposer Luffy à un “Dieu Soleil”

Le voyage des Chapeaux de Paille continue dans l’étrange royaume, et les spoilers du chapitre 1128 révèlent que Luffy va se retrouver confronté à un ennemi bien particulier.

Après l’incident d’Egghead, les pirates ont mis les voiles et se sont dirigés vers Erbaf. Mais une soirée un peu trop arrosée a fait disparaître une partie de l’équipage des Chapeaux de Paille en pleine mer. On retrouvait alors les héros de One Piece dans un château mystérieux, entièrement conçu en briques Lego, alors que des animaux gigantesques s’en prenaient à eux.

Mais les pirates ne se sont pas laissés démonter : Nami et Usopp ont été sauvés d’un chat géant par Luffy, Zoro et Sanji, tandis qu’un lapin énorme considéré comme un dieu par des autochtones a eu le malheur d’être rôti puis dégusté par le futur roi des pirates. Le temps est donc venu pour les protagonistes d’aller explorer, et d’après les spoilers du chapitre 1128 de One Piece, ils n’ont pas fini de causer du grabuge : Luffy va même se retrouver confronté à un “Dieu Soleil”.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1128 de One Piece.

Luffy rencontre un “Dieu Soleil” dans le chapitre 1128 de One Piece

Luffy et ses compagnons se retrouvent en présence d’un géant se faisant appeler “Dieu Soleil” dans le chapitre 1128 de One Piece.

crunchyroll

Lorsque les pirates se dirigent vers le village vu dans le précédent chapitre, ils croisent la route d’un humain portant des vêtements à la mode viking. Ce dernier leur conseille de ne pas se rendre de l’autre côté du château : l’endroit serait le “Temple du Dieu Soleil“ (“Sun God” dans la première traduction anglaise des spoilers.)

Il va de soi qu’interdire quelque chose à Luffy est forcément contre-productif : le pirate se met aussitôt en route vers le lieu défendu. Il se heurte alors à une paroi reflétant le royaume Lego, et comprend qu’il se trouve dans une sorte de vivarium. De l’autre côté du miroir, les Chapeaux de Paille retrouvent Chopper, qui était resté disparu jusqu’ici. Le renne est retenu prisonnier sur une immense table, à côté d’une machine à coudre énorme et de bobines de fil tout aussi gigantesques : un géant s’amuse à créer des vêtements pour les humains qu’il capture et met dans son diorama, faisant d’eux ses poupées ou encore des animaux de compagnie.

C’est après avoir libéré Chopper d’habits trop petits que les Chapeaux de Paille se retrouvent en présence du fameux “Dieu Soleil” : un géant mystérieux qui tente de les rattraper. Il y a de grandes chances pour que le choix de se faire appeler “Dieu Soleil” soit en relation avec le culte que les géants vouent à Nika. Le géant s’amuserait ainsi à se faire passer pour un dieu auprès des humains qu’il kidnappe et considère comme ses jouets, comme un enfant prenant le rôle de son héros préféré.

Mais peu d’informations ont été partagées à ce stade sur le personnage : il faudra pour cela patienter jusqu’au chapitre 1129 de One Piece. Heureusement, l’attente ne sera pas longue, aucune pause de publication n’étant prévue pour la semaine prochaine.