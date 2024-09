Le chapitre 1127 de One Piece révélera les tenues d’Erbaf des Chapeaux de Paille

L’arc Erbaf est plus proche que jamais, et l’équipage de Luffy semble prêt à adopter la mode des géants d’après les premiers spoilers du chapitre 1127.

L’arc Egghead est officiellement terminé, s’étant conclu sur la mort d’un doyen et les réactions du monde face aux révélations du message de Vegapunk. D’autres ont un peu plus souffert dans la transition, à l’image de Garp qui se retrouve dans les mains de Barbe Noire et sa terrible flotte, ou encore l’allié le plus loyal de Luffy qui s’est fait abattre par Shanks le Roux et son équipage.

Du côté des Chapeaux de Paille, les festivités du départ pour un nouvel arc se sont également stoppées à cause d’un événement inquiétant : l’équipage du futur roi des pirates a en effet été séparé au large d’Erbaf. Nami s’est réveillée dans le chapitre 1126 dans une pièce étrange, et le manga réserve encore d’autres surprises aux héros, à en croire les spoilers du chapitre 1127.

Les tenues d’Erbaf révélées dans le chapitre 1127 de One Piece

D’après les premiers spoilers, une partie des Chapeaux de Paille va apparaître dans des tenues rappelant la mode viking, soit la même que celle d’Erbaf.

“Je DOIS voir mon Zoro dans cette tenue viking. Je SAIS que ça rendra aussi bien que dans cette illustration officielle.“

Nami a déjà adopté la mode des géants dans le chapitre 1126, la pirate se réveillant dans une nouvelle tenue dans une pièce entièrement construite en briques de jeu de construction. Et selon les premières fuites sur le chapitre 1127, elle ne sera pas la seule : alors qu’Usopp et elle se battront contre un félin géant, Luffy, Zoro et Sanji surgiront pour les aider, et porteront tous des habits d’Erbaf.

Des designs avaient déjà été imaginés par l’auteur Eiichiro Oda, montrant ses personnages dans des vêtements rappelant la mode des vikings et autres populations nordiques. Et alors que les premières images ne vont pas tarder à être dévoilées officiellement, les fans se projettent déjà : “On a enfin des tenues d’Erbaf, je sais que les designs vont être à leur apogée” annonce un internaute sur X, tandis qu’un autre surenchérit en rappelant des tenues d’Usopp, le personnage étant lui-même un fan du style de vie des géants : “La légende d’Usopp, le grand guerrier, est sur le point de commencer“.

Les premiers spoilers n’évoquent pas les autres Chapeaux de Paille : il faudra certainement attendre le chapitre 1128 de One Piece pour découvrir si eux aussi auront droit à un relooking. Mais avant, il faudra prendre son mal en patience, puisqu’une nouvelle pause va interrompre la publication du manga.