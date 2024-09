Le chapitre 1127 de One Piece dévoilera un nouveau pays

Un nouvel arc se dessine pour les pirates : les spoilers du chapitre 1127 de One Piece révèlent un nouveau royaume.

Le manga a finalement mis les voiles pour l’arc Erbaf, second arc de la saga finale racontée et dessinée par Eiichiro Oda. Et la transition ne se fait pas sans accroc : alors que le monde peine à se remettre des révélations de Vegapunk, Barbe Noire a réussi à capturer Garp, le grand-père de Luffy. Quant à Shanks, le Roux et son équipage n’ont pas hésité à malmener l’allié le plus fidèle des Chapeaux de Paille…

Ces derniers aussi sont dans le pétrin : après une fête bien arrosée, les héros ont été séparés dans leur sommeil. Le Thousand Sunny a disparu en mer en emportant quelques membres de l’équipage de Luffy, et le précédent volet nous montrait Nami en train de se réveiller dans une pièce étrange. Et d’après les spoilers du chapitre 1127, One Piece devrait bientôt nous dévoiler un nouveau royaume mystérieux.

Un nouveau royaume pour les Chapeaux de Paille ?

D’après les premiers spoilers du chapitre 1127, les héros disparus se réveillent dans un lieu étrange, qui s’avère être Erbaf : l’intrigue du nouvel arc commencerait donc officiellement.

En effet, Nami se réveille dans un château conçu en briques de jeu de construction, et finit par retrouver Usopp aux prises avec un chat géant. Tous deux lutteront de leur mieux contre l’animal, avant l’arrivée de Zoro, Sanji et Luffy qui mettront un terme au combat avec une attaque coordonnée.

Tous seront vêtus à la mode d’Erbaf, et la présence de créatures gigantesques ne laisse aucune place au doute : les Chapeaux de Paille ont été capturés par des géants. Mais le chapitre ne s’arrêtera pas là. D’après les spoilers, les pirates se prépareront à sortir du château enfantin, pour aller découvrir le nouveau pays dans lequel ils ont atterri. On peut donc s’attendre à ce que l’intrigue se déplace pour de bon dans le royaume des légendaires guerriers.

Un détail cependant reste inquiétant : parmi les personnages disparus, il n’y aura pas trace de Chopper. Les spoilers n’évoquent en effet pas le membre de l’équipage, qui compte pourtant parmi le groupe qui se trouvait à bord du Thousand Sunny.

Mais pour en découvrir davantage, il faudra se montrer patient : la publication du manga fera une pause après le chapitre 1127.