Luffy va manger un dieu d’Erbaf dans le chapitre 1127 de One Piece

Les spoilers du chapitre 1127 dévoilent les premières aventures des Chapeaux de Paille à Erbaf, et Luffy n’a pas attendu pour se faire un bon repas.

L’arc Egghead est terminé : après des années passées sur l’île du docteur Vegapunk (et seulement quelques jours pour les personnages), le manga d’Eiichiro Oda a mis les voiles pour se tourner vers le deuxième grand récit de sa saga finale. La transition a été difficile pour certains, comme Garp et Bartolomeo, mais ce sont les Chapeaux de Paille qui semblent le plus plongés dans la tourmente, après que l’équipage ait été séparé.

Il en faudra cependant plus que ça pour impressionner les membres originels de l’équipe de pirates. Car si pour Nami et Usopp, se réveiller dans un château mystérieux et se faire poursuivre par des hérissons et des chats géants a de quoi inquiéter, il n’en est rien pour Luffy, Zoro et Sanji. Les trois combattants semblent même suffisamment détendus pour casser la croûte, quitte à prendre le risque de commettre un sacrilège.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1127 de One Piece.

Luffy fait rôtir un dieu d’Erbaf dans le chapitre 1127 de One Piece

D’après les spoilers, Luffy, Zoro et Sanji vont abattre et faire rôtir un lapin gigantesque que des géants auront qualifié de “dieu” dans le chapitre 1127.

eiichiro oda/shueisha

Le chapitre commencera en effet en dévoilant des géants d’Erbaf en train de converser à propos d’un feu de forêt et s’inquiétant pour l’arbre Yggdrasil. Des abeilles viendront alors les assaillir et un grand vacarme sera perçu au loin : les inconnus en déduiront que le “dieu à oreilles” (ou “Ear God“, la traduction officielle étant encore susceptible de changer) est peut-être en danger. Les géants décriront ensuite le dieu en question comme étant un lapin gigantesque.

Or, lorsque les Chapeaux de Paille seront réunis dans le château, Luffy évoquera le lapin en question, avant de se féliciter de l’avoir “rôti“, l’animal étant “délicieux“. Le capitaine se demandera ensuite s’il n’est pas possible de trouver davantage de nourriture, au grand désespoir de Nami, tandis que Zoro fera remarquer qu’il vaut mieux retrouver le Thousand Sunny.

Si les Chapeaux de Paille ont presque tous été réunis à Erbaf, le chapitre 1127 semble en revanche ne pas dévoiler ce qui est arrivé à Chopper : il faudra attendre pour cela le 1128, qui sortira après une nouvelle pause de One Piece.