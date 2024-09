One Piece Chapitre 1127 : date de sortie et spoilers potentiels

Les Chapeaux de Paille ont été séparés : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1127 de One Piece.

La saga finale de One Piece se poursuit après la fin de l’arc Egghead, et tout indique que celui d’Erbaf vient de faire un début fracassant. Alors que Shanks le Roux et son équipage ont vaincu et malmené Bartolomeo malgré un test de loyauté concluant, nos héros ont de leur côté purement et simplement disparu.

Le Thousand Sunny s’est en effet perdu en mer : les Chapeaux de Paille célébraient avec les géants le départ pour la terre des guerriers légendaires, mais une partie du groupe a été emportée dans un lieu inconnu. L’équipage va devoir se débrouiller sans Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, et Chopper. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1127 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1127 de One Piece ?

Le chapitre 1127 de One Piece sortira le 22 septembre 2024 à 17h sur Manga Plus en France. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site pendant au moins quatre semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 1127 de One Piece

Le chapitre 1127 de One Piece devrait lever le voile sur les circonstances de la disparition d’une partie des Chapeaux de Paille.

eiichiro oda/shueisha

Le précédent chapitre se concluait sur Nami se réveillant dans une pièce étrange, construite en briques d’un jeu de construction célèbre, et en tenue d’Erbaf. De nombreuses théories suggèrent que la jeune femme a attiré l’attention du prince Loki, qui l’aurait capturée pour la demander en mariage. Mais d’autres détails suggèrent qu’il y a plus qu’une simple demande en mariage qui attend les pirates.

La pièce en briquettes semble prouver que ce sont des géants qui détiennent les pirates, et le prince Loki peut en effet être impliqué pour le côté enfantin que représentent les jouets : l’héritier d’Erbaf n’a en effet “que” 63 ans dans le manga, un âge relativement jeune pour son espèce. Mais il faut aussi remarquer l’épée dans le dos de Nami, qui peut supposer une épreuve de force à venir pour les Chapeaux de Paille.

Enfin, les six membres à avoir disparu sont les premiers à avoir rejoint l’équipage. Il s’agit également du groupe qui a connu Vivi, qui devrait avoir un rôle crucial dans la saga finale, à en juger par le grand intérêt qui lui porte le mystérieux Imu.

Les spoilers de One Piece sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.