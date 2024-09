Le chapitre 1127 de One Piece pourrait oublier un personnage crucial

L’arc Erbaf démarre dans le chapitre 1127, mais les spoilers semblent indiquer qu’un membre des Chapeaux de Paille a été oublié par le manga.

One Piece continue de tracer sa voie à travers la saga finale : après l’arc Egghead, les personnages se préparent pour celui d’Erbaf. Et déjà, la transition ne s’est pas faite sans heurt. Alors qu’Imu est allé jusqu’à tuer un doyen, Barbe Noire et sa flotte ont de leur côté capturé Garp, tandis que l’équipage de Shanks le Roux a malmené l’allié le plus loyal de Luffy.

Ce dernier n’est pas non plus en sécurité. Alors qu’il voguait vers Erbaf en faisant la fête avec les géants, le capitaine du Thousand Sunny a disparu en mer en emportant avec lui Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper. Et si la plupart semblent réapparaître dans le chapitre 1127 dans un nouveau pays, il en est un qui paraît complètement oublié, à en croire les spoilers.

Le chapitre 1127 de One Piece oublie un des Chapeaux de Paille

À en croire les premiers spoilers du chapitre 1127 de One Piece, Chopper n’est toujours pas réapparu après sa disparition.

Crunchyroll

Nami et Usopp vont faire face à des insectes et un chat géants, avant que Luffy, Zoro et Sanji débarquent pour les sauver grâce à une attaque coordonnée. On les verra dans de nouvelles tenues reprenant la mode d’Erbaf. Les cinq membres des Chapeaux de Paille vont ensuite décider de sortir du château conçu en briques de jeu de construction… en oubliant totalement Chopper !

Face à l’absence du personnage dans les spoilers, les fans n’ont pas manqué de faire part de leur inquiétude, comme cet internaute qui s’alarme sur X/Twitter : “Qu’est-ce qui est arrivé à Chopper ??” Ce à quoi un autre ajoute : “Est-ce qu’il s’est fait manger par le chat géant ? Repose en paix Chopper je me souviendrai de toi jusqu’à ma mort“.

Les premiers spoilers du chapitre 1127 de One Piece ne mentionnent pas Chopper, mais il est possible que d’autres fuites permettent d’en savoir plus sur le petit pirate à fourrure avant la publication officielle. Autrement, il faudra attendre le chapitre 1128, qui sortira après une nouvelle pause du manga.