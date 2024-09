Shanks le Roux va encore frapper dans le chapitre 1126 de One Piece

Luffy a fui Egghead, mais d’autres pirates continuent de lutter dans leur recherche du One Piece. Et l’un d’eux va faire un retour étonnant d’après les spoilers du chapitre 1126.

L’arc Egghead s’est terminé en apothéose dans One Piece, offrant un dénouement digne du premier acte de la saga finale du manga. Après la bataille, d’autres événements ont en effet changé la donne, comme le retour d’entre les morts de personnages cruciaux, ou encore la mort du doyen Saturn, qui a permis de mieux comprendre la puissance du mystérieux Imu.

Mais la course au trésor est loin d’être terminée dans le manga d’Eiichiro Oda, et le récit n’attend pas : alors que les Chapeaux de Paille vont devoir faire face à une disparition subite dans le chapitre 1126, un allié de Luffy va croiser la route de Shanks le Roux. Et l’Empereur a clairement décidé de frapper fort cette fois encore.

Bartolomeo mis à l’épreuve dans le chapitre 1126 de One Piece

D’après les premiers spoilers du chapitre 1126, Bartolomeo va perdre face à Shanks le Roux, avant d’être mis à l’épreuve.

Le Yonko va en effet se débarrasser de lui sans le moindre effort, avant de lui ordonner d’empoisonner Luffy, lui donnant un mois pour tuer le Chapeau de Paille. Le pirate, acculé, va malgré tout décider de se sacrifier pour sauver son ami, et boire lui-même le poison.

Mais loin de le tuer, le produit se révélera finalement faux : on comprendra ainsi que Shanks cherchait avant tout à tester la loyauté de Bartolomeo pour Luffy. Bien qu’ayant réussi l’épreuve, le pirate aux cheveux verts va toutefois devoir composer avec sa défaite : alors que les membres de son équipage tenteront de fuir, Yasopp, le tireur d’élite de Shanks, fera couler leur navire.

Le fait que Shanks mette à l’épreuve la loyauté de Bartolomeo pour Luffy n’a rien d’anodin. En effet, l’Empereur avait appris dans le chapitre 1054 que l’autre pirate s’était amusé à parcourir son territoire pour le vandaliser : il brûlait ainsi les Jolly Roger de Shanks pour mettre le drapeau du Chapeau de Paille à la place.

Toutefois, il est également possible que Shanks ne se contente pas de punir Bartolomeo pour ses actes de provocation. Le Yonko a certainement été attiré par l’intérêt que porte le pirate pour Luffy, et a dû voir en lui un pion qui pourra s’avérer utile à l’avenir.

Dans quel but, en revanche, rien ne permet de le savoir : à ce stade de l’histoire de One Piece, les plans du Roux restent toujours aussi nébuleux.