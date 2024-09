Le chapitre 1126 de One Piece pourrait introduire l’Homme à la cicatrice de feu

Les spoilers du chapitre 1126 de One Piece révèlent une série d’événements choquants, mais les fans sont convaincus que cela suggère l’introduction de l’Homme à la cicatrice de feu.

Le manga One Piece commencera bientôt le tant attendu arc Elbaf (ou Erbaf). Mais comme on pouvait s’y attendre, le voyage vers le légendaire Royaume des Géants sera tout sauf simple. Les premiers aperçus du chapitre 1126 de One Piece ont révélé que, deux jours après l’incident d’Egghead, l’Équipage du Chapeau de Paille sera séparé.

Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper seront donc séparés du reste de l’équipage. On verra Nami avec une tenue viking alors qu’elle se réveille dans une pièce qui ressemble à un décor en Lego. Cependant, la cause de cette situation reste encore inconnue.

Beaucoup de fans pensent alors que tout cela sera l’œuvre de l’Homme à la cicatrice de feu. L’identité de ce mystérieux personnage demeure inconnue à ce jour, mais il posséderait le quatrième Road Ponéglyphe, la dernière pièce du puzzle dont les Chapeaux de Paille ont besoin pour atteindre Laugh Tale.

Selon Laffitte, l’un des Dix Capitaines Géants de l’Équipage de Barbe Noire, cet homme navigue sur un navire entièrement noir. Ceux qui s’approchent trop de lui finissent engloutis par d’immenses tourbillons, ce qui laisse penser qu’il pourrait potentiellement posséder le pouvoir d’un Fruit du Démon.

Les spoilers laissent les fans avec de nombreuses questions, alors que plusieurs spéculent et font toutes sortes de suppositions sur cette série d’événements confus.

Un fan a partagé sa théorie sur X/Twitter : « Les membres d’équipage qui ont été séparés étaient exactement ceux qui avaient un tatouage en forme de X. Vivi va sûrement rencontrer ces six Chapeaux de Paille dans quelques chapitres ! De plus, le tourbillon créé par l’Homme à la cicatrice de feu est probablement ce qui a séparé les navires. »

« Peut-être que le Sunny a disparu parce que l’Homme à la cicatrice de feu les a pris dans un petit vortex », ajoute un autre.

Un autre internaute écrit également : « Les six Chapeaux de Paille ont été emmenés par l’Homme à la cicatrice de feu. Et la pièce où Nami se réveille en contient sûrement un Ponéglyphe. Le dernier Ponéglyphe. »

Maintenant que l’arc Egghead est terminé, vous pouvez découvrir toutes les morts confirmées durant cet arc. Pour plus d’informations sur One Piece, consultez notre guide sur le grand méchant de la saga finale Imu, ou encore notre explication de la mort de Saturn.