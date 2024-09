Où se trouve Nami dans le chapitre 1126 de One Piece ?

Les spoilers du chapitre 1126 de One Piece montrent la séparation de l’équipage des Chapeaux de Paille et se concluent sur une scène étrange : où se trouve Nami ?

Le manga continue son périple à travers sa saga finale, et il semble que l’arc Egghead soit devenu pour de bon de l’histoire ancienne : après les révélations du message de Vegapunk, le reste du monde doit encore digérer l’annonce de la montée des eaux. Et tandis que les pirates préparent chacun leur expédition vers le One Piece ou que le gouvernement mondial est remanié par Imu, Luffy et ses camarades continuent de voguer vers Erbaf.

L’article continue après la publicité

Le périple ne devrait pas leur prendre trop de temps, mais avant ça, nos héros ont décidé de célébrer leur fuite de l’île futuriste de Vegapunk, à grand coup d’une boisson chargée en alcool fort. Il faut dire que l’heure est à la joie : non seulement les Chapeaux de Paille ont survécu à l’incident d’Egghead, mais ils ont en plus réussi à réunir Bonney et Kuma, ou emmener Lilith loin des machinations de York. Sauf que les réjouissances ne vont pas durer longtemps : d’après les spoilers du chapitre 1126, l’équipage va se retrouver séparé… et Nami va se réveiller dans un lieu mystérieux.

L’article continue après la publicité

Les théories sur le lieu du réveil de Nami dans le chapitre 1126 de One Piece

La jeune femme se réveille dans une pièce mystérieuse rappelant une construction en briques Lego, et habillée à la mode viking – des vêtements provenant probablement d’Erbaf.

L’article continue après la publicité

“CE CHAPITRE EST SI BIEEEN OMGGGGG“

Et alors que le chapitre n’est toujours pas sorti, les théories abondent déjà sur le lieu de son réveil. Si quelqu’un lui dit d’ouvrir les yeux, on ne voit pas qui : il reste probable que la pirate ne soit pas seule, mais avec d’autres Chapeaux de Paille. Car une partie de l’équipage s’est perdue en mer en même temps que le Thousand Sunny. Parmi les portés disparus, on compte ainsi Luffy, Zoro, Usopp, Chopper, et Nami.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 1117 de One Piece va décevoir les fans de Zoro

L’article continue après la publicité

Ce simple choix des membres d’équipage peut déjà donner des pistes sur ce qui attend Nami et ses camarades : car il s’agit des Chapeaux de Paille ayant rencontré Vivi, qui s’avère être une des cibles prioritaires du mystérieux Imu et aura donc un rôle crucial dans la saga finale du manga.

Autre détail qui saute aux yeux, outre les habits de Nami : le décor dans lequel elle se trouve, rappelant une construction Lego. Il est possible que l’endroit ait été créé spécifiquement pour des humains par des géants, se servant alors d’une marque de jouets pour offrir un environnement plus adapté à la taille des visiteurs d’Erbaf. Voire pour les transporter d’un endroit à un autre.

L’article continue après la publicité

Mais le côté enfantin de la chose donne également un indice sur le lieu : pour beaucoup de fans de One Piece, l’enlèvement aurait été commis par un géant bien particulier, à savoir Loki, le prince d’Erbaf. Ce dernier ayant échoué à épouser Charlotte Laura, la fille de Big Mom, il pourrait s’être cette fois entiché de Nami, comme l’affirme cet internaute sur X/Twitter : “Ils ont été capturés par Loki ?“. Une question largement partagée par le reste de la communauté, comme le fait remarquer cet autre fan : “Princesse Nami, c’est parti !“

L’article continue après la publicité

D’autres en revanche s’interrogent davantage sur les circonstances de l’arrivée de Nami dans la pièce, et surtout de son changement de look alors qu’elle était inconsciente : “Qui a changé les fringues de ma fille alors qu’elle dormait ?“

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1126 de One Piece ne se contentera pas de faire disparaître une partie des Chapeaux de Paille : il dévoilera également le sort de Garp après son assaut contre la flotte de Barbe Noire, ou encore la rencontre explosive entre Shanks le Roux et l’allié le plus loyal de Luffy.