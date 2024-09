One Piece Chapitre 1126 : date de sortie et spoilers potentiels

Le gouvernement mondial a subi un changement capital alors que les héros voguent vers Erbaf : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1126 de One Piece.

La saga finale de One Piece est sans aucun doute la plus intense du manga, et la fin de l’arc Egghead tend à le prouver : alors que les combats sur l’île futuriste sont terminés, les conséquences continuent de retomber et de provoquer des changements terribles pour l’histoire de Luffy. Le Gorosei vient notamment de faire ses adieux à un doyen, victime de la colère d’Imu, mais a déjà été remplacé.

Du côté de nos héros, le cap a été mis sur Erbaf, et déjà des intrigues colossales pour le pays des géants ont été teasées : entre des personnages mystérieux qui attendent de pied ferme les pirates ou encore les informations dévoilées par Vegapunk qui risquent de relancer la chasse au One Piece, le prochain arc risque d’être palpitant. Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1126 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1126 de One Piece ?

Le chapitre 1126 de One Piece sortira le 15 septembre à 17h sur Manga Plus en France. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1126 de One Piece

Le chapitre 1126 de One Piece devrait revenir à Luffy et son équipage alors que les pirates font route vers l’île d’Erbaf.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Le manga vient de conclure l’arc Egghead, et est entré dans une période de transition : on a jusqu’ici pu découvrir les interactions des antagonistes, entre la mort de Saturn ou encore le dialogue entre Kizaru et Akainu, révélant un lien profond entre les deux amiraux.

Il est donc possible que le manga retourne cette fois aux Chapeaux de Paille, afin d’avoir un aperçu de leur trajet pour le pays des géants. De plus, les dernières apparitions du journaliste Morgans suggèrent que les héros seront bientôt le sujet d’un article : il faut donc s’attendre à ce que les primes des pirates soient réévaluées, comme à chaque fin d’arcs de l’ampleur d’Egghead. On peut enfin espérer comprendre pourquoi le mentor de Nanami, Haredas, a été contacté par les satellites survivants de Vegapunk.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet article à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.