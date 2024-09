Le chapitre 1126 de One Piece va faire disparaître le perso le plus important du manga

Alors que les Chapeaux de Paille font voile vers Erbaf et le prochain arc de la saga finale, les personnages les plus importants de One Piece vont tout simplement disparaître.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 1126 de One Piece, qui sortira le 15 septembre 2024.

L’arc Egghead s’est terminé récemment dans le manga One Piece, concluant ainsi le premier acte de la saga finale avec brio. Des personnages cruciaux ont eu droit à un retour d’entre les morts, tandis que l’un des pires antagonistes a été assassiné par le mystérieux Imu. Mais parce que la course au trésor est loin d’être terminée, nos héros ont mis le cap sur Erbaf et ses nouvelles intrigues.

Luffy et compagnie ont ainsi rejoint l’équipage des géants, qui les ont aidés à fuir l’île de Vegapunk. On le sait depuis quelques mois maintenant, c’est la terre des guerriers au look de vikings qui sera abordée par le prochain arc… sauf que les spoilers du chapitre 1126 laissent entendre qu’il faudra d’abord régler un problème, et pas des moindres : le personnage principal va en effet disparaître, et il ne sera pas seul.

Une partie des Chapeaux de Paille disparaît dans l’océan

En effet, d’après les premiers spoilers du chapitre 1126, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper vont disparaître à bord du Thousand Sunny, englouti par les flots.

Le reste de l’équipage assistera à la scène depuis le bateau des géants, en compagnie de Lilith et Bonney : tous seront médusés, et on comprend bien pourquoi. À ce stade, aucune raison n’a été donnée pour une telle disparition, ni même une explication des circonstances qui l’accompagnent. On sait seulement qu’en fin de chapitre, Nami se réveillera dans une “étrange pièce“.

Il reste intéressant de noter que les six personnages sont les premiers rencontrés dans le manga : Luffy a en effet recruté Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper au tout début de son aventure, avant de continuer plus avant sur Grand Line. Il pourrait donc y avoir un rapport avec les personnes rencontrées à cette époque, ou les lieux visités.

D’autres spoilers seront partagés avant la sortie du chapitre 1126, et pourront peut-être en révéler davantage sur la mystérieuse disparition du personnage principal de One Piece.