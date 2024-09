Le chapitre 1126 de One Piece révélera l’allié le plus loyal de Luffy

Luffy a de nombreux amis, mais les spoilers du chapitre 1126 de One Piece ont révélé lequel est le plus loyal envers le Chapeau de Paille.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1126 de One Piece, prévu pour le 15 septembre.

Le nouveau chapitre de One Piece pourrait bien s’avérer être l’un des meilleurs de ces derniers temps. Il démarrera en effet sur des chapeaux de roue avec l’affrontement entre Shanks le Roux et l’équipage de Bartolomeo, signant au passage le retour du pirate effronté. Sans surprise, c’est l’Empereur qui va l’emporter, mais c’est surtout la suite qui prendra les lecteurs de court : car Shanks a clairement un plan pour les vaincus. L’équipage du Yonko va ainsi donner un poison au groupe de Bartolomeo et lui ordonner de l’utiliser pour tuer Luffy dans un délai d’un mois.

Mais plutôt que de céder en acceptant d’assassiner son idole, le pirate préférera boire lui-même la toxine en se sacrifiant. La scène est très révélatrice, car elle montre l’importance de la loyauté du pirate aux cheveux verts envers Luffy. Dans l’arc Dressrosa, nous l’avions déjà vu en admiration devant les Chapeaux de Paille. Mais le chapitre 1126 de One Piece va plus loin dans la dévotion du personnage pour les héros.

eiichiro oda/shueisha, toei animation

Toutefois, la noblesse de la scène ne suffira pas à sauver l’équipage de Bartolomeo, qui fera face à un terrible destin : si le poison s’avère faux, servant en réalité de test de loyauté pour Shanks, la suite sera moins innocente puisque le navire des vaincus sera coulé par les vainqueurs. Difficile alors de savoir s’il y aura des survivants, le sort de Bartolomeo rappelant en grande partie celui d’Eustass Kid, qui avait lui aussi provoqué l’Empereur. On peut toutefois compter sur le manga d’Eiichiro Oda pour ne pas éliminer sans raison ses personnages.

Quelles qu’en soient les conséquences, les lecteurs se disent impressionnés par l’acte de loyauté de Bartolomeo dans le chapitre 1126 de One Piece. Sur X/Twitter, un internaute commente ainsi : “Une certaine forme de loyauté. Shanks serait fier de l’ami de Luffy.” Ce sur quoi un deuxième rebondit pour faire part de son admiration : “Barto D. Loyal. C’est vraiment une scène magnifique.” Pour un autre, un tel geste mérite d’être connu d’autres personnages : “J’espère que Luffy apprendra ce que Bartolomeo a fait pour lui.”

Le chapitre 1126 de One Piece sortira le 15 septembre 2024, et déjà les spoilers annoncent des événements stupéfiants, comme la disparition de Luffy.