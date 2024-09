Le chapitre 1125 de One Piece confirmera une théorie populaire sur le Gorosei

Le Gorosei a toujours été un ordre mystérieux, sujet à de nombreuses théories de la part des fans. Mais l’une d’elles devrait bientôt être validée par le prochain chapitre du manga.

Le monde de One Piece est gouverné par le Gouvernement Mondial et les membres du Gorosei, soit les redoutables doyens. Au nombre de cinq, ces personnages jouent un rôle primordial dans l’histoire, au point même de devenir les principaux antagonistes dans l’arc Egghead, alors qu’ils tentent d’assassiner Vegapunk et Bonney.

Mais l’auteur Eiichiro Oda entretient le mystère à leur propos, et forcément, les fans ont commencé à combler les trous en émettant des suppositions. On peut ainsi retrouver un grand nombre de théories les concernant. Et d’après les spoilers du chapitre 1125 de One Piece, l’une d’elles pourrait bien être validée.

Une théorie sur le Gorosei validée par le chapitre 1125 de One Piece ?

Le prochain chapitre du manga semble valider la théorie selon laquelle les doyens seraient immortels, ou vieilliraient plus lentement que le reste de la population, notamment grâce à Imu.

La théorie a en effet émergé pour la première fois lorsque les doyens ont laissé entendre qu’ils se souvenaient de l’attaque du robot géant Emeth sur Mary Geoise, 200 ans plus tôt. Ce qui n’était que suggéré est finalement confirmé dans le chapitre 1125, alors que Saturn se souvient dans un flash-back avoir été à la tête de l’équipe chargée d’interceptant le géant d’acier.

Il faut aussi ajouter le fait qu’Imu a lui-même connu le Siècle Oublié. De la même manière, les antagonistes ont prouvé durant leur combat contre Luffy et les géants qu’ils se remettaient presque de tous les coups qu’on leur infligeait.

Sauf que de telles capacités seraient surprenantes si elles étaient obtenues via un fruit du démon : leur transformation en yokai et leur résilience identique sont trop semblables pour appartenir à cinq fruits différents.

Or, dans le chapitre 1125, Saturn semble supplier Imu lorsqu’il se retrouve sur le point de mourir : des flammes noires recouvrent son corps, qui vieillit subitement, suggérant la perte de ses pouvoirs et donc de sa capacité à résister aux effets du temps.

La mort du doyen est vite comblée par un nouvel arrivant : Figarland Garling est en effet désigné par Imu pour reprendre son poste de “Dieu guerrier de la Science et de la Défense”. Le fait que les doyens soient ainsi interchangeables prouve que leurs capacités ne viennent pas d’un fruit du démon, mais bien d’une autre source.

Le chapitre 1125 de One Piece ne se contentera pas de révéler le changement au sein du Gorosei : il offrira également le retour d’entre les morts pour un personnage majeur.