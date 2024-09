Le chapitre 1125 de One Piece fera revenir un personnage majeur d’entre les morts

Les Chapeaux de Paille ont quitté Egghead pour se rendre à Erbaf, mais le chapitre 1125 de One Piece n’en a pas fini avec l’île de la science et ses habitants.

L’arc Egghead de One Piece s’est officiellement terminé quand Luffy et ses compagnons ont mis les voiles en compagnie des géants pour voguer vers l’arc Erbaf. Les pirates ont lutté avec acharnement sur de longs mois face à la Marine et même aux Doyens du Gorosei, mais la bataille s’est soldée par la fuite des héros. Une victoire très relative donc, surtout quand on considère les nombreuses pertes essuyées.

L’article continue après la publicité

Après avoir révélé les sentiments complexes de Kizaru et son lien plus profond que prévu avec l’amiral en chef Akainu, le manga d’Eiichiro Oda compte cette fois se pencher sur d’autres protagonistes. Et d’après les premiers spoilers, le chapitre 1125 recèle encore de nombreuses surprises concernant l’île Egghead.

L’article continue après la publicité

Un personnage d’Egghead revient d’entre les morts dans le chapitre 1125 de One Piece

D’après les premiers spoilers du chapitre 1125 de One Piece, Vegapunk va revenir d’entre les morts, alors que les Punk Records disparaîtront dans le ciel.

L’article continue après la publicité

crunchyroll

En effet, la section comportant le cerveau du savant va se détacher de l’île grâce à la machine générant des nuages, et prendre son envol. Si York tentera d’empêcher le réservoir de prendre le large, elle échouera.

Mais là où le chapitre sera surprenant, ce sera dans la découverte d’un nouveau Vegapunk : les satellites Shaka, Pythagoras, Atlas et Edison seront ainsi rassemblés dans un nouveau corps. Les quatre personnalités représentant des aspects du personnage ne seront donc plus séparées, et toujours en vie. Une nouvelle qui correspondra à la révélation qu’avait faite Lilith dans le précédent chapitre en sous-entendant que ses compagnons étaient vivants.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 1117 de One Piece tease un lien plus personnel entre Luffy et Sabo

L’article continue après la publicité

Mais ça ne s’arrête pas là : le titre du chapitre 1125 de One Piece a été traduit par “Comment définir la mort” (une traduction encore susceptible de changer à la publication). Car ce nouveau volet ne s’attardera pas que sur le retour à la vie de Vegapunk, mais aussi sur la mort définitive d’un antagoniste, Saturn, qui sera remplacé par un nouveau Doyen au sein du Gorosei.