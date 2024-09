Le chapitre 1125 de One Piece ramènera le mentor de Nami de manière inattendue

Haredas, le mentor de Nami à Weatheria, fera une apparition inattendue dans le chapitre 1125 de One Piece… et cela pourrait mener à quelque chose de plus grand.

Alors que One Piece s’enfonce davantage dans la Saga Finale, de plus en plus d’intrigues commencent à se rejoindre. Nous avons déjà exploré pourquoi Kuma a aidé Luffy sur l’Archipel des Sabaody et la connexion entre l’île natale de Robin, Ohara, et Vegapunk dans l’arc d’Egghead.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 1125 de One Piece !

Maintenant, le manga va ramener un autre personnage apparemment mineur dans l’intrigue. Dans le chapitre 1125, Vegapunk reviendra d’entre les morts, mais avec un rebondissement. Alors que son cerveau principal est toujours intact, ses satellites morts seront finalement ressuscités.

Shaka, Edison, Pythagoras et Atlas vont combiner différentes parties de leur corps, prenant ainsi une nouvelle forme. Ensemble, ils formeront le nouveau Vegapunk et, en tant que tel, ils auront pour objectif de protéger le cerveau du scientifique.

Mais puisque l’île d’Egghead a été prise par le Gouvernement Mondial et que York, la traître instigatrice de l’incident, est encore sur l’île, il est plus difficile que jamais de garder le cerveau hors de portée des ennemis. Ainsi, les quatre vont décider de le déplacer vers un endroit sûr.

C’est là qu’intervient Haredas, le mentor de Nami. Le chapitre 1125 révèlera qu’il est un ami proche de Vegapunk (comme Clover). De plus, l’île de Weatheria est une nation scientifiquement avancée et serait donc l’endroit parfait pour abriter le vrai cerveau de Vegapunk.

C’est pour cela qu’Edison va appeller Haredas, ce dernier étant alors pour le moins surpris de recevoir un appel de son ami que tout le monde pense mort, pour lui demander de les accueillir à Weatheria. Bien que nous ne voyions pas toute leur conversation dans le prochain chapitre, il est facile de deviner ce qui va se passer ensuite.

On peut alors supposer que suite à cela, les satellites se déplaceront vers Weatheria avec le cerveau de Vegapunk. Cela signifie que Haredas et Weatheria pourraient jouer un rôle plus important à l’avenir.

Peut-être même qu’il retrouvera Nami à un moment donné, offrant alors à la navigatrice de l’Équipage du Chapeau de Paille de quoi gagner en puissance, ce qui sera très certainement nécessaire pour la suite du récit. Mais il faudra sûrement attendre un petit moment avant de voir cela.

