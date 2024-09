Le chapitre 1125 de One Piece va tuer l’un des pires antagonistes du manga

Luffy et ses compagnons font voile pour Erbaf, mais One Piece n’en a pas fini avec les personnages restés du côté d’Egghead.

L’arc Egghead est considéré de loin comme l’un des meilleurs de One Piece, autant pour les révélations que pour les combats qui ont rythmé ses pages comme les épisodes de l’anime. La découverte de Vegapunk et de ses manigances avec le gouvernement mondial, les affrontements dantesques de Shanks, Law, Garp ou encore Luffy, sont quelques raisons parmi beaucoup d’autres d’apprécier le premier récit de la saga finale du manga d’Eiichiro Oda.

Mais c’est aussi à ses vilains que One Piece doit son succès, leurs actes barbares ou vicieux ne manquant jamais de retourner la communauté de fans qui se ligue contre les injustices infligées aux personnages. Parmi les différents camps des ennemis se trouve en première position le Gorosei, et Imu. Et c’est dans ce groupe d’antagonistes que le manga a décidé de faire du ménage dans le chapitre 1125, à en croire les premiers spoilers.

One Piece se débarrasse d’un de ses antagonistes dans le chapitre 1125

D’après les premiers spoilers, Saint Jaygarcia Saturn va mourir dans le chapitre 1125 de One Piece.

eiichiro oda/shueisha

Le doyen va en effet être abandonné par Imu, après qu’il a décidé de se rendre sur Egghead pour s’en prendre personnellement à Vegapunk. Son échec à empêcher l’enregistrement du savant d’être diffusé, couplé à la fuite de l’équipage des Chapeaux de Paille, aura eu raison de lui.

Des flammes noires apparaîtront sur le corps du vilain qui suppliera Imu de l’épargner. Il faut croire que ses prières ne seront pas entendues, puisqu’il vieillira d’un coup avant d’exploser. Ne restera alors plus que son squelette.

Du côté du Gorosei, le poste du doyen défunt ne sera pas laissé vacant : un nouveau-venu le remplacera, et sera présenté à ses collègues dans le même chapitre, confirmant au passage la fin d’un antagoniste emblématique du manga. On peut aussi y voir de nouveaux détails du fonctionnement des doyens, et les raisons derrière leurs apparences terribles. En effet, c’est auprès d’Imu que Saturn supplie pour sa vie, et c’est Imu qui désigne un nouveau doyen pour prendre sa place. L’occupant du trône vacant est donc certainement à l’origine des pouvoirs des membres du Gorosei, incluant leur transformation mais aussi leur vie (presque) éternelle.

Si tous les doyens sont terribles, Saturn s’est illustré dans l’arc Egghead pour la persécution de la famille de Bonney : après avoir retenu sa mère Ginney en otage, la forçant à l’épouser, il a ensuite abandonné la révolutionnaire et sa fille en les découvrant touchées par la maladie des écailles de saphir. Pour sauver Bonney, c’est Kuma qui s’est sacrifié, abandonnant son humanité en échange d’un traitement.

La petite fille a donc perdu sa mère et son père, devenu un cyborg sous les ordres du Gorosei. Et loin de se satisfaire de tuer la mère et le père adoptif de la jeune pirate, Saturn s’est mis en tête de la poursuivre pour l’éliminer, craignant le fruit du démon surpuissant qu’elle a ingéré.

Le chapitre 1125 ne dévoilera pas que la mort de Saturn : il sera aussi celui du retour d’entre les morts d’un personnage majeur d’Egghead.