One Piece Chapitre 1125 : date de sortie et spoilers potentiels

Le manga a définitivement mis fin à l’arc Egghead : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1125 de One Piece.

Le premier arc de la saga finale s’est terminé dans la joie et la bonne humeur : après l’attaque d’Emeth qui a mis la Marine K.O. et permis d’en découvrir plus sur le lien entre Kizaru et Akainu, le manga s’est intéressé de nouveau à ses héros. Luffy a un peu déprimé sur le navire des géants, mais le réveil de Lilith et la révélation qu’elle a offerte au pirate sur la présence des autres Vegapunk lui ont redonné le sourire.

L’équipage a donc officiellement mis le cap sur Erbaf, tout en faisant la fête avec leurs nouveaux amis les géants. Et peu importe qu’un mystérieux inconnu les attende de pied ferme sur le rivage de l’île des guerriers : nos pirates doivent d’abord fêter leur victoire après leur bataille au pays de la science. Mais combien de temps pourront-ils festoyer avant que de nouvelles péripéties ne surviennent ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1125 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1125 de One Piece ?

Le chapitre 1125 de One Piece sortira le 8 septembre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pour quatre semaines au moins.

La sortie a été décalée d’une semaine pour le calendrier de l’auteur. Eiichiro Oda bénéficie en effet d’une pause tous les trois chapitres publiés, afin de se reposer mais aussi pour mener des recherches et mieux préparer la suite de son histoire.

Spoilers potentiels du chapitre 1125 de One Piece

Le chapitre 1125 de One Piece devrait offrir une transition entre les arcs Egghead et Erbaf.

eiichiro oda/shueisha

Le précédent chapitre avait déjà entamé cette période entre les deux arcs, dévoilant le résultat de l’attaque d’Emeth sur la Marine, tout en revenant sur certaines conséquences de l’affrontement entre les Doyens et les Chapeaux de Paille. Les journaux ont déjà commencé à enquêter sur le rôle des pirates dans l’affaire de la mort de Vegapunk : il y a donc de grandes chances pour que les primes de l’équipage soient bientôt mises à jour, et augmentées.

On doit aussi découvrir ce qu’a prévu de faire Lilith : la satellite s’est réveillée pour rassurer Luffy sur la survie de ses camarades Vegapunk – ces derniers seraient encore avec elle grâce à la technologie ou le fruit du démon qui les avait créés, tout en ayant perdu leur enveloppe corporelle. Mais le personnage n’a pas encore dévoilé ses intentions pour l’avenir : voudra-t-elle traquer York ou passer à autre chose ? Il se peut qu’elle décide de rester un moment avec les Chapeaux de Paille, pour poursuivre les recherches sur le Siècle Oublié. Car à Erbaf se trouve Sauro, un géant ayant protégé les connaissances de l’île d’Ohara.

Les spoilers sortent en général quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront publiées.