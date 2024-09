La mort de ce perso dans le chapitre 1125 de One Piece aurait été teasée il y a des années selon les fans

Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, a toujours impressionné les lecteurs avec son habileté à faire du foreshadowing, et maintenant les fans ont trouvé un autre exemple “fou” après le chapitre 1125.

Le prochain chapitre de One Piece rapprochera encore un peu plus le manga du tant attendu arc Erbaf (ou Elbaf). Il nous donnera notamment un aperçu des conséquences de l’arc Egghead. Beaucoup de choses se sont passées sur l’île futuriste, avec entre autres la diffusion du message de Vegapunk et le meurtre qui a suivi.

Le monde connaît cet événement sous le nom de “l’incident d’Egghead”. Bien que ce soit un développement assez récent, l’arc ayant commencé en 2022, One Piece nous l’avait déjà teasé des années auparavant, mais nous ne savions tout simplement pas où regarder à ce moment-là.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur le chapitre 1125 de One Piece !

Après la mort de Saturn dans les spoilers du chapitre 1125 et la conclusion de l’arc Egghead, les lecteurs ont découvert une connexion surprenante avec un vieux chapitre (et épisode). On pourrait d’abord penser qu’il s’agit là d’un simple petit détail sans importance, mais il semble être suffisamment spécifique pour que ce soit la marque de fabrique d’Oda en matière de foreshadowing.

Dans les souvenirs d’enfance de Luffy avec Ace et Sabo, le protagoniste est vu portant un débardeur rouge avec le dessin d’un œuf cassé et d’un poussin mort avec l’inscription “tamago jiken”. Cette phrase se traduit par “incident de l’œuf” en français, un événement qui n’existera que des années plus tard.

Toei Animation

De plus, les fans sont convaincus que le poussin mort sur le t-shirt de Luffy est censé représenter Saturn. L’œuf cassé ressemble également à la manière dont les Punk Records flotteront dans le ciel dans le chapitre 1125. Cela signifie qu’Oda n’a pas seulement teasé l’incident d’Egghead des années en avance, mais qu’il a aussi laissé des indices pour des événements aussi importants.

Inutile de dire que les fans sont plus que stupéfaits. L’un d’eux a écrit sur X/Twitter : “LE DIEU DU FORESHADOWING, c’est pas pour rien. Je ne veux plus entendre d’autres avis idiots là-dessus.”

“Je pense qu’à la fin de l’histoire, nous découvrirons qu’il a laissé des indices sur le One Piece,” a ajouté un autre. Un troisième a commenté : “Le dieu du foreshadowing frappe encore.”

“C’est vraiment une coïncidence folle si on y réfléchit bien. Je ne serais pas surpris si Oda avait vraiment cela en tête en dessinant le t-shirt,” a déclaré un fan.

“Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel !! JE M’INCLINE DEVANT GODA,” a commenté un autre sur Reddit.

Pour plus de foreshadowing de la part d’Oda dans One Piece, voici comment le Mother Flame avait été teasé il y a près de 20 ans. Et pour en apprendre davantage sur le chapitre 1125, découvrez comment il va montrer que les pouvoirs de Luffy sont effrayants, ou encore comment il ramènera le mentor de Nami de manière inattendue.

