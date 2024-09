Le chapitre 1125 de One Piece annonce le début d’une guerre mondiale

Les spoilers du chapitre 1125 de One Piece montrent les conséquences du message de Vegapunk, qui va déclencher une guerre capable de changer le monde.

One Piece va bientôt aborder l’arc Erbaf, mais pas sans amorcer une transition entre les différentes intrigues de sa saga finale. En effet, après l’incident d’Egghead, il faut s’attendre à de nombreuses répercussions sur le reste du monde des pirates. Car Vegapunk a transmis un message rempli de révélations marquantes sur la Marine et le gouvernement mondial, qui ne manqueront pas d’ébranler les normes.

Si la plupart des personnages courent après le One Piece pour devenir roi des pirates – ou, comme Koby, pour les empêcher de le devenir -, d’autres protagonistes ont un autre plan en tête. Parmi eux se trouve Monkey D. Dragon, qui voit au-delà du trésor abandonné par Gol D. Roger : après l’incident d’Ohara, l’homme a créé l’armée révolutionnaire et a depuis soufflé sur les braises de la rébellion à travers le monde.

Et d’après les spoilers du chapitre 1125 de One Piece, Dragon n’en a pas fini. Sa prochaine tâche vient même juste de commencer, puisqu’après avoir écouté la retransmission de Vegapunk, le révolutionnaire installé au royaume de Kedétrav (ou Kamabakka) annonce l’importance de mettre un terme à la situation actuelle au plus tôt. Selon lui, une guerre se profile à l’horizon, dont l’objectif sera la sécurisation des terres dans le monde.

En tant que criminel le plus recherché mais aussi père de Luffy, Dragon n’a jusqu’ici presque rien fait depuis le début du manga d’Eiichiro Oda. Mais c’est essentiellement parce que le personnage est trop occupé à manigancer ses propres plans, que l’auteur a préféré garder mystérieux pour le moment. On comprend désormais que le papa rebelle est en fait en train de se préparer pour la prochaine guerre qui impactera le monde, en espérant à terme le renversement de son gouvernement tyrannique.

Le message de Vegapunk aura été le coup de pouce ultime pour le combat de Dragon, qui encourage les gens à prendre les armes pour défendre le bien commun. Et l’idée de voir l’homme passer enfin à l’action a enthousiasmé les fans, qui ont réagi sur les réseaux sociaux, comme ce fan sur X/Twitter : “DRAGON A ENFIN DIT AUTRE CHOSE QUE ‘…’ Ils ne sont pas prêts pour les révolutionnaires qui vont passer à l’action.”

“Il est temps, l’année du Dragon n’est pas encore terminée, notre moment approche de plus en plus, je ne veux pas voir de retournement de situation, Nous, les Révolutionnaires, aurons le dernier mot,” partage un autre.

Un troisième ajoute : “Avec la déclaration de Dragon, j’ai l’impression qu’on vient de lancer un jeu où celui qui sécurise le plus d’îles gagne.”

One Piece va bientôt aborder l’arc Erbaf, deuxième récit de la saga finale du manga. Mais avant ça, le chapitre 1125 va encore dévoiler d’autres rebondissements, comme la mort d’un des pires vilains de l’histoire, ou le retour à la vie d’un personnage d’Egghead.

