Le chapitre 1124 de One Piece tease à nouveau un mystérieux personnage lié à Erbaf

Un personnage inconnu a été teasé il y a quelques chapitres de One Piece, et le 1124 pourrait bien montrer une nouvelle image de l’homme mystère.

One Piece en a terminé avec la première partie de sa saga finale : l’arc Egghead s’est en effet terminé après un climax rempli de révélations et de combats palpitants, les pirates affrontant à la fois le Gorosei et la Marine tandis que Vegapunk avait préparé en amont la diffusion de son message.

Si le robot géant Emeth a mis un terme à l’affrontement en libérant un haki surpuissant, permettant à Luffy de mettre le cap pour Erbaf, les lecteurs doivent encore composer avec de nouveaux mystères. Car Vegapunk n’a pas fait que lever le voile sur des secrets du monde : le manga s’est amusé à en créer de nouveaux, et d’après les spoilers, le chapitre 1124 pourrait bien revenir sur un inconnu déjà teasé précédemment, faisant s’accroître le mystère.

À qui appartient la silhouette à la fin du chapitre 1124 de One Piece ?

L’homme mystérieux pourrait être le même que celui en partie révélé dans le chapitre 1121 de One Piece.

Toei Animation

D’après les spoilers, le chapitre 1124 de One Piece va se conclure sur une silhouette inconnue qui lancera depuis la côte d’Erbaf un “Venez” alors que les Chapeaux de Paille entameront leur voyage vers la terre des géants.

Ce n’est pas la première fois que le manga d’Eiichiro Oda tease un personnage mystérieux sans révéler son identité. Déjà dans le chapitre 1121, une double page dévoilant les personnages cruciaux pour la saga finale révélait également le visage plongé dans l’ombre d’un épéiste. On pourrait aisément supposer qu’il s’agit de la même personne, et que l’auteur préfère garder secrète pour le moment.

Une autre théorie suggère qu’on pourrait avoir affaire à l’homme à la cicatrice de feu, un personnage essentiel dans la quête du One Piece : le garder dans l’ombre sans montrer ses traits serait alors un moyen de ne pas révéler la fameuse marque permettant de l’identifier. À noter cependant que dans le chapitre 1056, Killer et Eustass Kid estiment que l’homme en question ne se trouve pas à Erbaf, contrairement au mystérieux inconnu du chapitre 1124.

Le chapitre 1124 de One Piece sortira le 25 août : d’ici-là, d’autres spoilers devraient sortir, permettant de se faire une meilleure idée de l’identité de l’inconnu qui attend les Chapeaux de Paille chez les géants.