Le chapitre 1124 de One Piece tease un lien plus profond entre deux amiraux

Le chapitre 1124 de One Piece suggère une relation plus profonde que prévue entre l’amiral Kizaru et l’amiral en chef Akainu.

One Piece est enfin arrivé à la conclusion de son arc Egghead, et s’apprête à entrer dans une période de transition. Car il faudra mettre au clair la situation après les révélations du message de Vegapunk, ou encore le champ de bataille que les pirates laissent derrière eux. Au milieu de tout ce chaos, les lecteurs doivent par exemple découvrir ce qu’il est advenu de la Marine après l’attaque d’Emeth, le robot antique.

En effet, après la libération du haki de Joy Boy, que Dorry et Broggy ont considéré comme probablement plus puissant que celui de Shanks, les soldats ont été balayés et mis K.O. Or, les spoilers du chapitre 1124 révèlent qu’on nous montrera l’état des troupes après l’affrontement. Mais ça ne s’arrêtera pas là, puisque la suite du manga tease également un lien plus profond que prévu entre deux amiraux.

Akainu et Kizaru semblent très familiers dans le chapitre 1124 de One Piece

Dans les spoilers du chapitre 1124, un dialogue entre les amiraux Akainu (ou Sakazuki) et Kizaru suggère une relation plus profonde pour les deux personnages.

crunchyroll

En effet, alors qu’Akainu appelle Egghead pour s’enquérir de la situation et de la sécurité de Saturn, il en profite pour accuser Kizaru de ne pas avoir géré proprement le conflit. Ce dernier riposte avec véhémence, lui faisant remarquer qu’il a dû abattre son meilleur ami, Vegapunk, et qu’un tel sacrifice lui a énormément coûté.

Surpris par son ton, l’amiral en chef va alors réagir de manière étonnante : plutôt que de réprimander son subalterne, il va lui présenter ses excuses, et ajouter “frère“. Un mot qui n’est pas utilisé à la légère dans le manga d’Eiichiro Oda, encore moins dans la bouche d’un amiral.

On est alors en droit de supposer que leur relation dépasse le cadre strictement professionnel, et que tous deux s’entendent plus qu’on ne pourrait le croire. Le terme rappelle surtout la relation qui lie Sabo, Luffy et Ace, devenus eux aussi frères par un serment fait dans leur enfance.

Et forcément, la nouvelle a attisé la curiosité des lecteurs de One Piece, qui ont commencé à enquêter sur leurs précédentes interactions. Un internaute commente ainsi sur X : “Les gens ne sont pas prêts pour le passé des amiraux… Oda garde le meilleur pour la fin.” Ce à quoi un deuxième ajoute : “C’est vraiment cool de voir qu’Akainu est capable de partager un lien familial avec quelqu’un. Jusqu’ici on l’avait juste vu se disputer avec ses collègues.” “Je ne pensais même pas qu’Akainu serait capable de s’excuser,” fait remarquer un troisième lecteur.

Il faudra certainement du temps avant que le lien entre Sakazuki et Kizaru soit entièrement révélé : le manga semble se diriger en priorité vers l’arc Erbaf, qui réserve d’autres surprises.