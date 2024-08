One Piece Chapitre 1124 : date de sortie et spoilers potentiels

L’arc Egghead est terminé : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1124 de One Piece.

Il aura fallu plusieurs années pour couvrir tout Egghead dans le manga d’Eiichiro Oda : commencé en 2022, le premier arc de la Saga Finale a maintenu les lecteurs captivés tout du long en présentant de nombreux combats démentiels – comme celui opposant Shanks le Roux à Eustass Kidd –, mais surtout grâce à des révélations étonnantes.

L’article continue après la publicité

Les dernières en date ont été faites par le biais du message de Vegapunk, diffusé à travers le monde via des escargophones piratés. Un enregistrement qui avait été fait en amont et conçu pour être envoyé après sa mort, comme on l’a découvert avec le chapitre 1123. Le plan du savant dévoilé, il ne reste plus qu’une chose à faire pour les fans : suivre Luffy et les géants jusqu’à Erbaf, prochaine étape dans leur voyage pour Laugh Tale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sortira le chapitre 1124 de One Piece ?

Le chapitre 1124 de One Piece sortira le 25 août à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement pour quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 1124 de One Piece

Le chapitre 1124 de One Piece devrait montrer les protagonistes en route pour Erbaf, après avoir quitté les rivages d’Egghead.

eiichiro oda/shueisha

On devrait également découvrir ce qui sera prévu pour plusieurs personnes en particulier, emmenées par les pirates pour les aider à échapper à la Marine : Bonney et son père sont toujours recherchés par les Doyens, tandis que Lilith est pour le moment passée sous le radar de York qui a promis de se débarrasser de tous les autres satellites de Vegapunk.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1124 pourrait également permettre de découvrir davantage de réactions des pirates, civils et soldats à travers le monde, suite à la mort de Vegapunk et à ses révélations. Il y a de grandes chances pour que les exploits des Chapeaux de Paille soient encore maquillés en méfaits, mais les personnages les plus importants de la saga finale ne devraient pas s’y tromper.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.