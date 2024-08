Le chapitre 1123 de One Piece révélera le vrai plan de Vegapunk

Le docteur Vegapunk avait-il tout prévu ? C’est ce que les spoilers du chapitre 1123 de One Piece suggèrent : on vous explique tout.

La fin de l’arc Egghead dans One Piece a été intense en émotions comme en action, entre les transformations en Nika de Bonney et l’attaque ultime d’Emeth qui a également permis d’en apprendre davantage sur Joy Boy. Mais ce qui aura le plus marqué le passage des Chapeaux de Paille sur l’île de la science, c’est avant tout les révélations sur le monde dans lequel les personnages évoluent.

Et ce d’autant plus que le climax de l’arc a été impacté par la diffusion d’un message enregistré en amont par le docteur Vegapunk, sur un escargophone protégé par le géant d’acier. Mais la situation a pu rendre perplexes certains lecteurs, ne comprenant pas comment le savant avait pu préparer en avance un tel plan alors qu’il ignorait tout des manigances de son satellite York : les spoilers du chapitre 1123 ont justement permis d’éclaircir cet ultime mystère.

Le véritable plan du docteur Vegapunk révélé dans le chapitre 1123 de One Piece

D’après les premiers spoilers du chapitre 1123 de One Piece, Vegapunk avait anticipé la trahison de York, mais a effacé ses souvenirs pour mieux la piéger.

eiichiro oda/shueisha

En effet, alors que les Chapeaux de Paille vont mettre le cap sur Elbaf (ou Erbaf), un flashback révélera comment le docteur, Shaka et Pythagoras avaient découvert la trahison d’un des satellites. Après avoir soupçonné Lilith, Stella réalisera que le traître est en réalité York, créée à partir de son “envie”. Mais plutôt que la confronter, le docteur préférera jouer plus finement, surtout après avoir appris la destruction de Lulusia.

Conscient qu’il ne pourra jamais empêcher York d’agir, il décide donc de préparer une contre-attaque. C’est de cette manière que Shaka et le savant ont lancé l’enregistrement du message, destiné à tout dévoiler sur les secrets du gouvernement mondial après l’arrêt cardiaque de Vegapunk. Toutefois, pour éviter que York se rende compte de la stratégie et prévienne les Doyens, les satellites doivent feindre l’innocence : ils effacent alors leurs souvenirs des deux dernières semaines.

On comprend ainsi mieux pourquoi Shaka et Vegapunk étaient surpris de découvrir la trahison d’un des satellites dans le laboratoire, et leur étonnement face à une York commandant aux séraphins pour les éliminer. Cependant, Stella devait bien avoir un petit doute. Car le docteur a en effet mis la main sur un message qu’il s’était adressé à lui-même avant l’effacement de mémoire, lui conseillant de se faire confiance et d’accepter de mourir – son décès déclenchant la diffusion de son message.

Le dernier mystère d’Egghead reçoit ainsi un ultime éclaircissement dans le chapitre 1123 de One Piece, alors que les Chapeaux de Paille tournent la page pour se diriger vers l’île des géants, Elbaf.