Le chapitre 1123 de One Piece tease le rôle d’Usopp à Erbaf

Le chapitre 1123 de One Piece va permettre d’entamer la transition vers Erbaf, où le rôle d’Usopp devrait gagner en importance.

L’arc Erbaf a été annoncé il y a déjà plus de décennies dans One Piece, avec le passage des Chapeaux de Paille dans l’île préhistorique de Little Garden. Luffy et Usopp y rencontraient alors deux énergumènes s’affrontant dans un duel centenaire : les géants Dorry et Broggy, qui cherchaient à déterminer lequel d’entre eux serait le plus puissant.

Après avoir réussi à les départager, notre équipage encore réduit à l’époque pouvait finalement se lier d’amitié avec les titanesques pirates qui leur parlaient plus longuement d’Erbaf, attisant la curiosité et la fascination de Luffy et, surtout, d’Usopp. Mais ce n’est que vingt ans plus tard que le manga d’Eiichiro Oda va dévoiler pour de bon la terre des géants à ses lecteurs : les spoilers du chapitre 1123 de One Piece vont même jusqu’à teaser un rôle plus important pour Usopp là-bas.

Usopp va-t-il évoluer en arrivant à Erbaf ?

Usopp pourrait bien gagner en importance avec son passage à Erbaf, qui représente son idéal de guerrier des mers : les spoilers du chapitre 1123 confirment qu’il voit l’île comme celle de ses rêves.

En effet, d’après un leaker réputé sur X/Twitter, Usopp va désigner la terre des géants comme “l’île de ses rêves“, et sera le seul à célébrer le fait de s’y rendre en compagnie de Dorry et Broggy. Si Luffy sera bien heureux lui aussi, il sera avant tout trop épuisé par sa précédente transformation en Nika pour faire la fête avec son ami.

L’idée que le personnage puisse enfin être mis en lumière enchante de nombreux fans, qui ont jusqu’ici regretté de ne le voir que comme un moyen de créer des situations comiques : “Voir Usopp aussi enthousiaste à propos d’Erbaf est si agréable ! La passion de Luffy est toujours intéressante, mais j’adore la façon dont l’excitation d’Usopp brille,” écrit ainsi un fan.

Ce à quoi un autre ajoute : “Nous y sommes enfin, l’arc d’entraînement d’Usopp arrive !!“

Un autre internaute partage : “Être fan d’Usopp depuis le premier jour, c’est ne jamais cesser de recevoir des cadeaux. Tant de moments incroyables, et à moins qu’Oda ne fasse une grosse erreur, Erbaf sera le prochain. Mon gars, c’est vraiment lui.”

En plus de teaser un rôle plus important pour Usopp, le chapitre 1123 sera surtout l’occasion de mieux comprendre le plan de Vegapunk, et comment le savant d’Egghead avait anticipé la trahison de York.