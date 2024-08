Le chapitre 1123 de One Piece tease le rôle de Sanji dans le plan de Vegapunk

Le chapitre 1123 de One Piece révélera dans quelle mesure Sanji était impliqué dans le plan de Vegapunk pour contrer les Doyens à Egghead.

L’arc Egghead en est officiellement à sa conclusion, amorcée depuis quelques chapitres déjà. Les Chapeaux de Paille auront traversé de nombreuses épreuves pour cette première partie de la saga finale, mais auront également pu découvrir de nombreuses vérités sur le monde qu’ils parcourent à bord du Thousand Sunny : le One Piece, les armes antiques, Joy Boy, les mystères du manga d’Eiichiro Oda ne cessent d’être levés au fur et à mesure que l’histoire avance.

Mais le véritable coup d’éclat du climax d’Egghead aura été sans conteste la diffusion du message du docteur Vegapunk. Assassiné par les Doyens, le savant du pays de la science n’avait pourtant pas dit son dernier mot. Car à l’arrêt de son cœur, un enregistrement a démarré, piratant tous les escargophones du monde pour enchaîner les révélations compromettantes. Et d’après les spoilers du chapitre 1123 de One Piece, tout était déjà prévu en avance… et Sanji est probablement le seul membre de l’équipage des Chapeaux de Paille à être au courant.

Les spoilers du chapitre 1123 dévoilent le rôle de Sanji dans le plan de Vegapunk

D’après les spoilers du prochain chapitre de One Piece, on sait que Vegapunk était déjà au courant de la trahison de York et de son alliance avec les Doyens : il avait alors décidé de tout préparer pour riposter.

Aidé de Shaka et Pythagoras, le savant a ainsi pu enregistrer son message et l’incorporer au géant d’acier, Emeth. Puis le trio a effacé sa mémoire pour éviter que la traîtresse ne se doute de quelque chose. Pour Vegapunk, l’avenir des satellites était scellé. Mais décidé à ne pas mourir en vain, le docteur a fait en sorte que son décès soit justement le déclencheur de son plan.

Le Vegapunk avec les souvenirs effacés a tout de même retrouvé une note de l’ancien, lui donnant des conseils et l’avertissant d’une trahison, avant de lui dire d’accepter de mourir le moment venu. Des flashbacks montreront alors l’interaction entre Vegapunk et Sanji dans le chapitre 1123 : le pirate chargé de sauver le savant se retrouve confronté à l’obstination de son protégé, qui refuse de retourner à l’abri. Le docteur insiste pour que le Chapeau de Paille le laisse mourir, malgré l’ordre que Luffy lui a donné.

Avant de rendre son dernier souffle, Vegapunk dit néanmoins à Sanji qu’il espère ardemment que son équipage sera celui qui découvrira le One Piece. Sanji aurait certainement pu aider Vegapunk à rester en vie un peu plus longtemps, mais ses blessures étaient dans tous les cas mortelles.

Accepter de se plier à sa dernière volonté en le laissant passer de vie à trépas aura au moins permis à la diffusion du message de se faire plus rapidement, prenant les Doyens de court – et les distrayant de leur objectif de tuer Bonney, sauvant très probablement la jeune pirate par la même occasion dans One Piece.

