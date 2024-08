One Piece Chapitre 1123 : date de sortie et spoilers potentiels

Les Chapeaux de Paille ont enfin quitté l’île Egghead : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 1123 de One Piece.

Il aura fallu de nombreux chapitres pour conclure un des arcs les plus populaires du manga d’Eiichiro Oda, mais l’inévitable a fini par arriver : le chapitre 1122 de One Piece a montré les Chapeaux de Paille en train de mettre le large à côté du navire des géants, mettant certainement le cap pour Erbaf et le prochain arc.

Les combats auront été intenses, offrant des rebondissements surprenants entre la forme Nika de Bonney ou encore l’attaque ultime du géant d’acier Emeth. Mais les vraies révélations auront été celles du message de Vegapunk, transmis à travers le monde et dévoilant des secrets du gouvernement ou sur le One Piece. Mais la conclusion de l’arc Egghead ne signifie pas la fin du manga : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 1123 de One Piece.

Quand sortira le chapitre 1123 de One Piece ?

Le chapitre 1123 de One Piece sortira le 18 août 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant au moins quatre semaines.

Une nouvelle pause va en effet ponctuer la publication de One Piece, non pas à cause du planning de l’auteur, mais bien celui de l’éditeur : le magazine Weekly Shonen Jump va en effet suspendre toutes ses séries pour sa semaine de vacances d’été.

Spoilers potentiels du chapitre 1123 de One Piece

Après un arc aussi long qu’Egghead, il sera difficile d’entamer tout de suite un autre arc : le chapitre 1123 devrait donc soit lever le voile sur les tout derniers éléments d’Egghead, soit entamer une période de transition avant Erbaf.

Plusieurs éléments sont déjà connus des lecteurs à propos du pays des géants. Outre Dorry et Broggy, Usopp est déjà un connaisseur des lieux, et il en va de même pour Shanks le Roux qui a protégé les côtes d’Erbaf alors qu’Eustass Kidd était venu lancer des menaces.

On peut ainsi s’attendre à un détour par une autre île avant de passer du côté de l’île des géants. Car les Chapeaux de Paille et leurs amis sont partis alors qu’ils comptaient à leur bord d’autres personnages, comme Bonney et Lilith : les deux jeunes femmes auront peut-être leurs propres objectifs à poursuivre.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de One Piece. Nous mettrons donc cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.