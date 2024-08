Le chapitre 1123 de One Piece corrigera cette idée reçue sur Shanks

Shanks a longtemps été considéré comme étant celui qui possède le plus puissant Haki des Rois dans One Piece, mais le chapitre 1123 du manga va enfin mettre un terme à cette théorie.

Dans la deuxième moitié de One Piece, nous découvrons que le Haki (également nommé Fluide) est tout aussi important que les Fruits du Démon, voire plus encore. Chaque personnage puissant possède un Haki qui l’est tout autant, et certains manient même le plus rare d’entre tous, à savoir le fameux Haki des Rois (ou Fluide Royal).

Cependant, nous n’avons jamais vu personne utiliser le Haki des Rois avec autant de maîtrise et de puissance que Shanks, ce qui laissait penser qu’il pourrait avoir le Haki le plus puissant qui soit. Du moins c’était le cas jusqu’au chapitre 1122, lorsque Emeth a libéré le Haki de Joy Boy, nous donnant ainsi un premier indice sur la potentielle existence d’un utilisateur du Haki encore plus fort.

Et le chapitre 1123 de One Piece va enfin le confirmer. Dans le prochain chapitre du manga, alors que les Chapeaux de Paille fuient Egghead avec les géants, Dorry et Broggy révèlent que le Haki des Rois pourrait être encore plus puissant que celui de Shanks.

Bien que cela puisse sembler évident après la démonstration du Haki de Joy Boy dans le précédent chapitre, cela réfute une croyance populaire au sujet du capitaine de l’Équipage du Roux. Et si Shanks reste sans aucun doute l’un des personnages les plus puissants en ce qui concerne le Haki, ce n’est apparemment pas lui qui trône au sommet de la liste.

Le Haki de Joy Boy est clairement supérieur à celui de Shanks. Étant donné sa connexion prédestinée avec Luffy, nous nous attendons à ce que notre protagoniste devienne tout aussi puissant à l’avenir et qu’il parvienne lui aussi à dépasser Shanks et son redoutable Haki des Rois.

“Donc, le Haki qu’ils pensaient être le numéro 1 n’est même pas le numéro 2,” a commenté un fan sur X/Twitter, qui continue en ajoutant : “Dorry et Broggy ont carrément dit que le Haki transmis de Joy Boy, vieux de 800 ans, est plus fort que celui de Shanks.”

“Le Haki de Joy Boy est vraiment d’un autre niveau. Genre encore plus fort que le Haki de Shanks?! Je veux dire, ça a du sens, on sait déjà que Joy Boy va être le plus fort dans son univers mais wow! Imaginez quand Luffy maîtrisera encore plus son pouvoir Gear 5,” a écrit un autre.

“Tu sais ce que cette déclaration confirme pour moi… Retirez l’éveil de Joy Boy. Juste Joy Boy de base et son Haki >= Shanks. C’est fini. Je ne veux plus jamais entendre dire que Shanks est soi-disant le personnage le plus fort de One Piece de tous les temps,” a conclu un internaute.

Cependant, les mots de Dorry et Broggy dans le chapitre 1123 suggèrent tout de même que Shanks possède actuellement l’un des Haki des Rois les plus puissants au monde.

Pour en savoir plus sur le prochain chapitre, découvrez comment le chapitre 1123 de One Piece tease le rôle d’Usopp à Erbraf et révélera le vrai plan de Vegapunk. Vous pouvez aussi consulter notre guide sur l’anime The One Piece.