Le chapitre 1122 de One Piece rendra hommage à My Hero Academia pour son final

Alors que le manga My Hero Academia touche à sa fin, One Piece a inclus un hommage vibrant au créateur des héros pro dans son chapitre 1122.

La fin du manga My Hero Academia se profile à l’horizon, annoncée au début de l’été par son auteur Kohei Horikoshi. Il ne reste plus qu’un seul chapitre, le 430, avant que le voyage de Deku, des élèves de UA et All Might ne s’achève. L’aventure aura duré dix ans, et les larmes montent déjà aux yeux de nombreux fans qui expriment leurs émotions sur les réseaux sociaux.

Mais du côté des mangakas aussi, l’émotion est au rendez-vous. Un autre grand classique de la bande dessinée japonaise a décidé de rendre hommage au créateur des héros pro : One Piece va en effet proposer une illustration spéciale dans le chapitre 1122, en l’honneur de l’auteur de My Hero Academia, qui s’apprête à tirer sa révérence.

D’après un leaker réputé sur X/Twitter, la couverture du chapitre présentera en effet un fan art, dessiné par Kohei Horikoshi qui l’avait envoyé à Eiichiro Oda. L’image en noir et blanc représente Smoker, l’un des personnages de One Piece.

“La couverture One Piece de cette semaine est un hommage à My Hero Academia et à son auteur, Kohei Horikoshi, alors que la série se termine la semaine prochaine.“

L’illustration n’est pas tout à fait inconnue, puisqu’Oda avait déjà expliqué en interview à son propos : “Kohei m’a envoyé cette illustration alors qu’il était étudiant, et maintenant sa carrière de mangaka s’épanouit sous nos yeux.” L’hommage est d’autant plus émouvant que l’auteur de One Piece dit avoir conservé le dessin, pour ne réaliser que plus tard qu’il s’agissait de celui d’Horikoshi, dont le manga est voisin du sien dans le magazine Jump.

Pour les fans, voir un fan art d’auteur apparaître dans One Piece est clairement un grand privilège, comme le souligne cet internaute en réponse à l’annonce du leaker : “Seulement trois mangas ont eu cet honneur jusqu’à présent : Dragon Ball, Naruto et My Hero Academia.“

“C’est étrange de voir One Piece survivre à toutes ces séries et Oda leur rendre hommage. D’abord Naruto, maintenant My Hero Academia, c’est vraiment classe,” fait remarquer un autre lecteur.

My Hero Academia va s’achever avec le chapitre 430, mais l’auteur a déjà promis des annonces de ses futurs projets : il se peut que la porte sur l’univers de Deku et All Might ne soit pas encore complètement fermée.