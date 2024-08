One Piece fait ses adieux au géant d’acier dans un flashback déchirant

Le géant d’acier, désormais connu sous le nom d’Emeth, avait un lien spécial avec Joy Boy, et le chapitre 1122 de One Piece explore leur relation tout en lui faisant ses adieux.

L’arc Egghead dans le manga One Piece approche de sa conclusion alors que quatre membres du Gorosei retournent à Marie Geoise. La situation a empiré après l’arrivée des Doyens sur l’île d’Egghead. Incapable de gérer leurs pouvoirs monstrueux, l’équipage se prépare à s’échapper.

L’article continue après la publicité

Leur prochaine destination, Elbaf (ou Erbaf), le Royaume des Géants, leur apportera de nouvelles aventures et devrait nous en révéler davantage sur les mystères du passé. Dans le chapitre 1122 de One Piece, le géant d’acier éclaire lève un peu plus le voile sur son passé et sur sa relation avec son cher ami Joy Boy.

L’article continue après la publicité

Emeth reconnaît Luffy dès le premier regard et remercie ce dernier de lui avoir permis d’entendre à nouveau les tambours de la libération. Finalement, le géant d’acier lance une attaque puissante en utilisant le haki de Joy Boy stocké en lui. Le haki était le dernier cadeau de Joy Boy, qu’Emeth était censé utiliser quand le moment serait “opportun.”

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

Cependant, après avoir utilisé le haki, Emeth s’épuise et s’effondre au sol. Puisqu’il a utilisé tout le haki de Joy Boy, on peut supposer qu’il n’est désormais plus actif, surtout compte tenu de ses derniers mots envers Luffy. Mais pour le moment, le statut d’Emeth reste encore officiellement inconnu. Le flashback explore son passé avec Joy Boy alors que ce dernier promet de l’aider bien après sa disparition.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Joy Boy tient sa promesse et aide Emeth à combattre les Doyens grâce au pouvoir qu’il a stocké en lui. One Piece montre à nouveau sa silhouette, mais cette fois, elle est plus détaillée car on le voit clairement porter un chapeau de paille et une cape.

Un fan partage alors sur X/Twitter : « Bon sang, Oda ! Pourquoi as-tu rendu ce robot géant si mignon ?! »

« Eiichiro Oda est un homme cruel pour m’avoir fait pleurer un peu pour un robot que je connais depuis 50 chapitres », déclare un autre.

L’article continue après la publicité

Un autre internaute ajoute également : « Personne ne se souciait du robot géant, et en une page, Oda a réussi à nous rendre tristes après son sacrifice. C’est ce que nous aimons dans One Piece dans la vraie vie, même si les combats sont moyens. »

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur One Piece, voici la date de sortie et les spoilers du chapitre 1123 du manga. Vous pouvez également consulter notre guide sur toutes les morts confirmées de l’arc Egghead, ainsi que les 12 personnages capables de devenir le prochain Roi des Pirates.