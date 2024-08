Le chapitre 1122 de One Piece sera-t-il la fin de l’arc Egghead ?

L’arc Egghead a captivé ses lecteurs sur de longs chapitres, mais la fin approche : le chapitre 1122 sera-t-il la conclusion des aventures de Luffy au pays de Vegapunk ?

Il est considéré comme l’un des meilleurs, et a réussi à tenir sa position au fil des chapitres : l’arc Egghead a introduit la saga finale de One Piece et l’a fait au moyen de combats palpitants et de révélations choc. Entre personnages passionnants et informations précieuses sur le Siècle Oublié, le passage des Chapeaux de Paille sur l’île de la science a été utile pour l’histoire écrite et dessinée par Eiichiro Oda.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de l’arc Egghead a été teasée depuis quelques semaines maintenant par l’éditeur. Entre les combats contre les Doyens qui semblent approcher de leur conclusion et le message de Vegapunk qui a dévoilé quasiment tout son contenu, on peut donc se demander : le chapitre 1122 de One Piece est-il la conclusion de l’arc Egghead ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 1122 de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’arc Egghead va-t-il se conclure avec le chapitre 1122 de One Piece ?

Oui, tout indique que le chapitre 1122 de One Piece signera bien la fin de l’arc Egghead, dans la mesure où les Chapeaux de Paille et les géants d’Erbaf quitteront pour de bon l’île après un dernier combat opposant le Gorosei au géant d’acier Emeth.

L’article continue après la publicité

crunchyroll

En effet, les pirates étaient restés à Egghead à cause des Doyens qui les y retenaient, comptant également sur la Marine et les vice-amiraux pour bloquer les héros. Les membres du Gorosei comptaient ainsi se débarrasser de Vegapunk et ses satellites, mais également de Bonney qu’ils jugeaient trop dangereuse.

L’article continue après la publicité

Mais Bonney a réussi à se défendre avec l’aide de Luffy, et s’est vengée des nombreuses années de mauvais traitements de Saturn contre elle et sa famille. Quant aux Vegapunk, York est persuadée d’avoir supprimé tous ses homologues, alors que Lilith est simplement passée sous son radar grâce à Atlas.

L’article continue après la publicité

Et histoire de clore pour de bon le récit d’Egghead, Vegapunk et Emeth ont offert d’ultimes révélations sur le Siècle Oublié : alors que l’enregistrement du savant a passé en revue le risque de montée des eaux à cause des armes antiques, ainsi que les particularités de la lettre “D” dans certains noms, le géant d’acier a quant à lui offert des flashbacks précieux pour mieux comprendre les intentions de Joy Boy. Le chapitre 1122 permettra notamment de dévoiler la relation entre les deux personnages du passé, mais aussi le puissant haki scellé dans le robot qui ne manquera pas d’ébranler Imu à distance tout en balayant les Doyens.

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1122 se terminera alors en montrant les pirates loin de l’île, et Emeth dira au revoir à son ami Joy Boy. Il faudra donc probablement s’attendre à une transition dans le chapitre 1123 de One Piece, mais les lecteurs devront se montrer patients. Car la suite ne sortira pas avant une nouvelle pause du manga.