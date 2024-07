One Piece : le géant Emeth révélera-t-il son attaque ultime dans le chapitre 1122 ?

Emeth, alias le géant d’acier, pourrait enfin dévoiler sa véritable puissance dans le chapitre 1122 : on vous dit tout ce qu’on sait.

Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 1122 de One Piece, qui sortira le 4 août.

Le manga One Piece a abordé la phase finale de l’arc Egghead, et les Chapeaux de Paille ne vont plus tarder à prendre le large. Encore faudrait-il que les Doyens les laissent partir, ce qui semble plutôt compromis tant ils tiennent à éliminer Bonney. Après s’en être pris aux satellites de Vegapunk, c’est en effet la jeune pirate qui se retrouve la cible prioritaire des membres du Gorosei, alors que Luffy et son équipage l’ont prise sous leur aile.

Mais les pirates ont de nombreux alliés pour les aider à protéger la jeune fille : outre les géants d’Erbaf, ils peuvent aussi compter sur le robot Emeth, qui s’est éveillé en entendant les tambours de la libération du Gear 5 de Luffy. Le géant d’acier a manifestement connu Joy Boy, le précédent possesseur de la forme Nika, et n’a pas fini de dévoiler tout son potentiel. Le chapitre 1122 présentera-t-il enfin son attaque spéciale ?

L’attaque ultime du géant Emeth sera-t-elle révélée dans le chapitre 1122 de One Piece ?

Oui, d’après les spoilers du chapitre 1122, les lecteurs découvriront l’attaque ultime d’Emeth.

eiichiro oda/shueisha

Le chapitre 1120 de One Piece nous avait en effet teasé un coup très spécial pour le géant d’acier, dans un flash-back d’une conversation avec le Joy Boy du passé. Et alors que Bonney a pris sa revanche sur Saturn, c’est au tour du géant de porter un coup au Gorosei.

Le robot va ainsi déployer une attaque contenant une énorme quantité de fluide (ou haki), scellé en lui il y a des siècles par Joy Boy. L’attaque sera tellement puissante qu’elle renverra directement les Doyens à Mary Geoise. Nous retrouverons en effet les membres du Gorosei dans leur pièce préférée, sous leur forme humaine : on peut donc en déduire que le coup d’Emeth sera assez destructeur pour les contraindre à quitter leur aspect bestial dévoilé à Egghead.

Pour en découvrir davantage sur l’attaque spéciale du géant d’acier, il faudra cependant attendre encore un peu, avec la sortie du chapitre 1122 de One Piece.