One Piece chapitre 1121 : les fans convaincus que Vivi est une arme antique

Les spoilers du chapitre 1121 de One Piece présentent la réaction de Vivi au message de Vegapunk, et certains fans pensent que cela laisse entendre qu’elle pourrait être une arme antique.

Nefertari Vivi a été introduite dans la Saga Alabasta de One Piece. Elle est la princesse du Royaume d’Alabasta, l’un des 20 royaumes ayant participé à la création du Gouvernement Mondial il y a 800 ans.

La famille Nefertari est notamment connue pour être la seule à avoir refusé de s’installer à Mary Geoise avec les 19 autres familles lors de la fondation de ce gouvernement, préférant rester à Alabasta.

Cependant, l’Arc Egghead de la Saga Finale a révélé que le dirigeant d’Alabasta pendant le Siècle Oublié est considéré comme un traître pour avoir dispersé les ponéglyphes à travers le monde. À noter également que la famille Nefertari porte la fameuse initiale du D. dans son nom.

Étrangement, Imu semble être obsédé par Vivi et sa famille, puisqu’on a pu voir un grand portrait de la reine Lillie accroché dans le château Pangea (ou Château de Pangée). Cependant, les fans ne savent pas ce que le fameux “Roi du Monde” veut à Vivi.

La théorie selon laquelle elle serait une arme antique circule depuis un certain temps. Après tout, quiconque met la main sur les armes antiques peut changer le cours de la Grande Guerre.

Cependant, dans les spoilers du chapitre 1121 de One Piece, alors que Vegapunk mentionne les armes antiques, nous voyons une case montrant Vivi et une autre montrant Shirahoshi qui sont côte à côte. C’est plus qu’il n’en fallait pour susciter de vives réactions de la part des fans sur les réseaux sociaux, qui voit là un indice laissé par Oda concernant le lien qui semble désormais évident entre Vivi et les armes antiques.

Comme l’a écrit un autre fan sur X/Twitter, “Je commence à penser que Vivi est aussi une arme antique, et sinon, elle est capable de les contrôler. Oda fait beaucoup d’efforts pour la montrer dans chaque chapitre réagissant au message de Vegapunk.”

“Je refuse de croire que ce n’est qu’une coïncidence. Surtout avec Shirahoshi étant Poséidon. Qu’est-ce qu’Oda prépare avec Vivi,” a déclaré un autre internaute.

Un dernier a ajouté, “Shirahoshi et Vivi, la princesse d’un pays déchiré par une arme antique et la princesse née en tant que telle.”

Car pour rappel, il existe trois armes antiques qui, selon la légende, sont capables de détruire le monde. C’est pour cela que de nombreuses personnes, que ce soient les pirates ou le gouvernement, cherchent à s’en emparer. Il y a Pluton, un navire de guerre très avancé capable de détruire des îles entières, mais aussi Poséidon, un pouvoir détenu par Shirahoshi lui permettant de communiquer et de faire obéir les Rois des Mers. Enfin, la dernière, baptisée Uranus, est la seule sur laquelle nous n’avons pas encore d’informations.

Et pour en apprendre davantage sur le chapitre 1121 de One Piece, découvrez quels sont les 12 personnages susceptibles de devenir le prochain Roi des Pirates, ou encore pourquoi la quête de Luffy va prendre un nouveau tournant majeur avec le prochain chapitre.