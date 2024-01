One Piece Chapitre 1104 : Date et heure de sortie

L’arc Egghead dans One Piece continue avec toujours plus d’émotions. Et le chapitre 1104 de One Piece s’apprête à revenir.

L’arc Egghead de One Piece n’a cessé de surprendre ses lecteurs dans des moments d’action de qualité, passant d’une histoire presque d’époque comme celle de l’arc de Wano à de la science-fiction, le tout jusqu’à l’histoire poignante et larmoyante du mystérieux Bartholomew Kuma.

Le chapitre 1104 se fait attendre, d’autant plus que des questions demeurent. Va-t-il continuer sur cette lancée émotionnelle ? Comment Luffy et ses amis vont-ils s’en sortir ? Et, bien sûr, quand les lecteurs pourront le lire ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention, spoilers du manga One Piece à venir

Date et heure de sortie du chapitre 1104 de One Piece

Les lecteurs vont devoir prendre leur mal en patience : alors que le chapitre 1103 sort le 5 janvier, le 1104 ne sera pas disponible de sitôt : il faudra en effet attendre le 17 janvier 2024. En France, il sera gratuitement disponible à partir de 16h sur le site Manga Plus.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Bref récapitulatif du chapitre 1103 de One Piece

eiichiro oda/shueisha

Nous avions laissé l’équipage dans un passage saisissant et à couper le souffle dans le chapitre 1103, Bartholomew Kuma faisant irruption pour sauver sa fille Jewelry Bonney des mains de Saturn. Même Dragon s’autorise une apparition, préoccupé par son ancien allié révolutionnaire.

Alors que Saturn déclare à Bonney que l’esprit de son père Kuma est bel et bien mort, Luffy reçoit mystérieusement une livraison de nourriture bienvenue pour récupérer, pendant que l’Amiral de la Marine Kizaru observe la situation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Saturn se moque des tentatives de se battre de Bonney et s’apprête à porter le coup fatal quand Kuma surgit pour sauver sa fille. Rendez-vous donc le 5 janvier 2024 pour découvrir la suite de l’arc Egghead dans One Piece !